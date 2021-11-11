Diyetisyenlerden tavsiye: ”Güzel bir cilt için yeşil çay için”

Yeşil çayın çok güçlü antioksidan özelliği taşıdığını, cildin yenilenmesini hızlandırdığını ve kırışıklıkları önlemek için kolajen üretimini desteklediğini belirten Diyetisyen Melisa Karataş, “Günde iki fincan yeşil çay içip, glutatyon ve kolajen alarak cildinizi doğal yollardan bakıma alabilirsiniz” dedi.

Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Melisa Karataş, yeşil çayın yaşlanmanın cilt üzerinde oluşturduğu etkileri azaltmaya yardımcı olduğunu vurgulayarak hatırlatmalarda bulundu.

Detoks suyuna yeşil çay poşeti ekleyin

Vücudumuzu toksik maddelerden arındırmak için faydalandığımız detoks suyunun cilt ve saç sağlığı için de olumlu etkileri olduğunu dile getiren Diyetisyen Melisa Karataş, “Günlük tükettiğimiz suyun içerisine 2 poşet yeşil çay, 1 adet çubuk tarçın, 2-3 dilim elma ve limon dilimleri atarak detoks suyu tüketmek kilo vermenize, sindirim sisteminin düzenlenmesine ve daha mutlu olmanıza yardımcı olur” diye konuştu.

“İyi bir cilt için kolajen üretimini destekleyin”

Kolajenin vücudumuzun en önemli yapıtaşlarından biri olduğuna dikkat çeken Dyt. Melisa Karataş, “Kolajen saçımızda, yüzümüzde, tırnaklarımızda, kısacası vücudumuzun birçok yerinde bulunan bir proteindir. İlerleyen yaşlarda vücudun kolajen üretimi azalır. Ayrıca sigara, alkol tüketimi, yetersiz uyku, hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme kolajen kaybına sebep olur. Bu yüzden kolajeni takviye olarak almak çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

“Glutatyon eksikliği bir çok hastalığa zemin hazırlıyor”

Sağlıklı olmak ve vücudun birçok hastalıktan korunmasını sağlayan moleküller arasında en önemlisi olan Glutatyon’un vücuttaki en güçlü antioksidan olduğunu söyleyen Dyt. Karataş, şu bilgileri paylaştı:

“Sağlıklı olmamızı ve vücudumuzun birçok hastalıktan korunmasını sağlayan moleküller arasında önemli bir yeri olan glutatyonun eksikliği, sadece erken yaşlanmaya neden olmakla kalmayıp, kronik yorgunluktan diyabete, kalp damar hastalıklarından Alzheimer, parkinson, demans gibi sinir sistemi hastalıklarına ve kansere kadar pek çok hastalığa zemin hazırlamaktadır. Lahana, karalahana, enginar, karnabahar, ıspanak, sarımsak, soğan, kimyon, zerdeçal, avokado, kuşkonmaz, greyfurt, havuç gibi gıdalar glutatyon içeren ve vücutta glutatyon üretimini sağlayan besinler arasında olup tüketilmesi oldukça fayda sağlamaktadır” dedi.

su içmek cildi güzelleştiriyor

Hayatın temel parçası olan suyun aynı zamanda cilt için de önemli getirileri olduğunu vurgulayan Dyt. Melisa Karataş, suyun hücrelere besin ve oksijen taşıdığı, cildimizi nemlendirerek taze, yumuşak, parlak ve pürüzsüz olmasını sağladığını ve cildimizdeki kırışıklıkları giderdiğini; bu yüzden de en iyi yaşlanma karşıtı sıvı olduğunu belirterek sözlerini sonlandırdı.