banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
HES kodları için yeni karar!
HES kodları için yeni karar!
Vali Yerlikaya açıkladı: ''Yasak devam ediyor''
Vali Yerlikaya açıkladı: ''Yasak devam ediyor''
Memur ve emeklilerin zam farkları hesaplarda!
Memur ve emeklilerin zam farkları hesaplarda!
Kar İstanbul'a geri dönüyor!
Kar İstanbul'a geri dönüyor!

Diyetisyenler uyarıyor: “Kabız olmamak için bağırsaklarınızı harekete geçirin”

Toplumun büyük bir kısmının hayatının bir döneminde mutlaka sindirim sistemi sağlığı ile ilgili bir problem yaşayabildiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Anıl Öztürk, tüm hastalıkların bağırsakta başladığını, bağırsakta oluşan bir sıkıntı yüzünden tüm vücudun hastalanabileceğine dikkat çekerek başta kabızlık olmak üzere sindirim sistemi hastalıklarıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Sağlık 27.01.2022, 13:52
Diyetisyenler uyarıyor: “Kabız olmamak için bağırsaklarınızı harekete geçirin”

Toplumun büyük bir kısmının hayatının bir döneminde mutlaka sindirim sistemi sağlığı ile ilgili bir problem yaşayabildiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Anıl Öztürk, tüm hastalıkların bağırsakta başladığını, bağırsakta oluşan bir sıkıntı yüzünden tüm vücudun hastalanabileceğine dikkat çekerek başta kabızlık olmak üzere sindirim sistemi hastalıklarıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Sindirim sistemi problemleri arasında bağırsak hareketlerinin azalmasının vücutta önemli bir sağlık sorununun habercisi olabileceğine dikkat çeken Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Anıl Öztürk, boşaltımın yapılmasında güçlük çekme olarak tanımlanan kabızlık probleminin bu konuda ilk sıralarda yer aldığını belirtti.

Kabızlık hayat kalitesini bozuyor

Normal bağırsak hareketliliğinin kişiden kişiye değişmekle beraber genelde haftada 2 defa veya daha az büyük tuvalete çıkılıyorsa, bunun sonucu oluşan dışkı sert ve kuru ise bir gastrointestinal problem olan kabızlık söz konusu olabilir. Kabızlık birçok sebepten dolayı meydana gelebilir. Kabızlık beraberinde getirdiği şişkinlik, stres gibi problemlerle de günlük hayatınızın aksamasına ve kalitesinin bozulmasına yol açar. Kabızlığın tedavisinin etkili bir şekilde yapılabilmesi için ise hangi sebepten ötürü ortaya çıktığının bilinmesi büyük önem arz eder” diye konuştu.

Lif eksikliği ve az su tüketimine dikkat

Gıdalar yoluyla alınması gereken lif eksikliğinin, hareketsizliğin, yetersiz sıvı tüketiminin ve bazı ilaçların yan etkisinin kabızlığın temelde ortaya çıkmasının altında yatan 4 ana sebep olduğunu söyleyen Uzm. Dyt. Öztürk, kabızlığa neden olan durumları ve tedavi için izlenecek yolları şöyle anlattı:

“Beslenmede yeterli lif ve su bulunmadığı zaman dışkı sertleşir, kurur ve kolondan çok yavaş bir şekilde geçtiği için kabızlığa neden olur. Dışkınız bağırsaklarınızda kasılma hareketiyle ilerler ancak beslenmenizde yeterli lif ve su bulunmadığı zaman ya da kolondaki kas kasılmaları yavaş olduğunda dışkı sertleşir, kurur ve kolondan çok yavaş bir şekilde geçer. Bu da kabızlığa neden olur. Lifli gıdalar ise su emilimini artırarak bağırsağa su çekilmesini sağlar, böylelikle bağırsak çapı genişleyip bağırsak lümenindeki basınç azalır. Sonuç olarak da dışkının hacmi ve yumuşaklığı artarak kabızlık önlenmiş olur.”

Meyveleri sıkmayın, posasıyla yiyin

Uzm. Dyt. Öztürk, vücudumuz için gerekli günlük lifi nasıl sağlayabileceğimizle ilgili şu önerilerde bulundu:

“Günde en az 5 porsiyon meyve ve sebze tüketimi gerekir. Posa, meyvenin kabuğunda ve kabuğa yakın kısmında bulunur, bu nedenle meyveleri soymadan kabuklarıyla birlikte tüketmek ve meyve suyu şeklinde sıkarak değil de posasını yok etmeden bütün halinde yemek tercih edilmelidir. Et yemeklerini sebze ile pişirmek, çorbalara mercimek, kepekli pirinç eklemek gibi yöntemler kullanılabilir. Besin satın alırken etiket okumak alışkanlık haline getirilmelidir. Besinlerin posa içeriği incelenmeli ve posa içeriği yüksek olanlar tercih edilmelidir. Tam tahıllar ve bunların ürünleri tercih edilmelidir. Kahvaltılık tahıl ürünleri, kepekli, yulaflı veya tam buğday ekmekleri, bulgur gibi hububatlar tercih edilmelidir. Günün her öğününde rahatlıkla tüketilebilecek taze sebzelerden hazırlanmış salatalar tüketilebilir. Haftada 2 veya 3 kez kurubaklagil yemeği tüketilebilir. Bol lifli gıdalar dışında gün kurusu, kuru kayısı, kuru erik, kuru incir gibi kurutulmuş meyveler, keten tohumu gibi yağlı tohumlar gibi probiyotik gıdalar kabızlık tedavisinde önemli rol oynuyor.”

Günde 30-40 dakika yürüyün

Ne kadar az hareket edilirse bağırsakların da aynı ölçüde yavaş çalıştığını dile getiren Uzm. Dyt. Öztürk, “Her gün en az 30-40 dakika yürüyüş veya egzersiz yaparak bağırsaklarınızın çalışmasını artırabilirsiniz. Bu egzersizlere ek olarak gün içerisinde daha aktif olmaya gayret edebilirsiniz (Eğer çalışıyorsanız kendi çayınızı kendiniz alabilirsiniz, asansör yerine merdivenleri kullanabilirsiniz, gün içerisinde gideceğiniz yerler yakınsa hiç araç kullanmadan yaya olarak gidebilir, uzaksa da birkaç durak önceden inip yürüyebilirsiniz)” ifadelerini kullandı.

Bol su tüketin

Herkesin tüketmesi gereken su miktarının gün içerisinde aldığı kalori miktarı ile doğru orantılı olduğunun altını çizen Uzm. Dyt. Öztürk, “Ancak bu durumu ortalamaya vurduğumuzda kadınlar için 2-2,5 litreyi, erkekler için ise 2,5-3 litreyi günlük olarak tüketilmesi gereken su miktarı olarak belirleyebiliriz” dedi.

Doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanmayın

Kullanılan bazı ilaçların kabızlığa neden olabileceğini vurgulayan Uzm. Dyt. Öztürk, şunları söyledi:

“Güçlü ağrı kesicilere, özellikle içerisinde kalsiyum ve demir bulunan vitamin haplarına gerçekten ihtiyacınız yoksa kullanmayı bırakabilirsiniz, ancak zaten bir hastalıktan dolayı kullanmak durumundaysanız doktorunuzun tavsiyesiyle dışkınızı yumuşatacak bir ilaçla beraber kullanmalısınız. Yine antidepresanlar ve bazı mide ilaçları kimi insanlarda kabızlığa sebep olmaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz bu yaşam tarzı değişikliklerine rağmen kabızlık probleminiz devam ediyorsa bir Gastroenteroloji veya iç hastalıkları uzmanına başvurmanız gerekmektedir. Çünkü tıbbın babası sayılan Hipokrat’ın da yıllar önce dediği gibi tüm hastalıklar bağırsakta başlar.”

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11