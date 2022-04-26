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Diyetisyenler: ”İftar sonrası uyku haline karşı orucu hurma ile açın”

İftarda besinlerin hızlı tüketilmesinin kan şekerinin yükselmesine, kişilerin yorgun hissetmesine, uyku hali ve ağırlık çökmesine sebep olduğunu işaret eden Diyetisyen Melisa Karataş, “İftar sonrası oluşan uyku hali fiziksel aktivitenin düşmesine, dolayısıyla sindirim problemlerinin artmasına neden olmaktadır. Bu problemi aşmanın en güzel yolu, iftarı hurma ile açmaktır” dedi.

Sağlık 26.04.2022, 13:53
Diyetisyenler: ”İftar sonrası uyku haline karşı orucu hurma ile açın”

İftarda besinlerin hızlı tüketilmesinin kan şekerinin yükselmesine, kişilerin yorgun hissetmesine, uyku hali ve ağırlık çökmesine sebep olduğunu işaret eden Diyetisyen Melisa Karataş, “İftar sonrası oluşan uyku hali fiziksel aktivitenin düşmesine, dolayısıyla sindirim problemlerinin artmasına neden olmaktadır. Bu problemi aşmanın en güzel yolu, iftarı hurma ile açmaktır” dedi.

Ramazan ayında gün boyu yaşanan açlık ve susuzlukla birlikte vücudun dinlendiğini; sahur ve iftardaki besin alımı ile gerekli olan enerji alımının sağlandığını belirten Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Melisa Karataş, uyarılarda bulundu.

Ramazan ayının hem fiziksel hem de ruhsal olarak bir arınmanın gerçekleştiği kutsal bir ay olduğunu dile getiren Dyt. Melisa Karataş, iftarla başlayan yeme içme özgürlüğünde bazı önemli noktalara dikkat edilmezse orucu zorlaştıran birçok sindirim veya tansiyon gibi problemlerle karşılaşılabildiğini vurguladı. Dyt. Karataş Ramazan ayında orucu hurma ile açmanın gün içinde kaybedilen vitamin ve mineralleri yerine koymak için pratik bir çözüm olduğunu söyledi.

“İftar sonrası uyku hali sindirim problemlerine neden olabilir”

Ramazan ayında gün boyu yaşanan açlık ve susuzlukla birlikte vücudun dinlendiğini; sahur ve iftardaki besin alımı sayesinde gerekli olan enerji alımının sağlandığını söyleyen Dyt. Melisa Karataş, “İftar anında besinlerin hızlıca tüketilmesi kan şekerinin yükselmesine, kişilerin yorgun hissetmesine, uyku hali ve ağırlık çökmesine sebep olmaktadır. İftar sonrası oluşan uyku hali fiziksel aktivitenin düşmesine, dolayısıyla sindirim problemlerinin artmasına neden olmaktadır. Bu problemi aşmanın en güzel yolu, iftarı hurma ile açmaktır” diye konuştu.

“Hurmanın faydaları gözardı edilmemeli”

Ramazan ayında daha rahat bir sindirim sistemi için iftarı hurma ile açmanın öneminin altını çizen Dyt. Melisa Karataş, şu bilgileri paylaştı:

“Ramazan ayında en çok yaşanan sindirim problemleri arasında şişkinlik, gaz, bulantı, kabızlık ve mide krampları ile birlikte iftar sonrası yaşanan uyku halidir. Bu problemi orucunuzu meyve ile açarak aşabilirsiniz. İnsan vücudunun daha sağlıklı ve zinde kalmasını sağlayan hurma kabızlık, sindirim problemi, kalp problemleri, mide bulantısı ve hatta kanser başta olmak üzere birçok hastalığa karşı koruyucudur. İçerdiği A ve B grubu vitaminleri nedeniyle sinir sistemine de çok iyi gelir. Ramazan’da orucunuzu hurma ile açarak gün içinde kaybedilen vitamin ve mineral dengesini sağlamış olursunuz.”

“Yürüyüş yapmayı ihmal etmeyin”

İftar sonrası uyumak yerine aktif olunması gerektiğine dikkat çeken Dyt. Melisa Karataş “Yürüyüş yapın. Egzersiz sindirim sisteminizin doğru ve etkin çalışması için size yardımcı olacaktır. Yemek yemekte aceleci davranmayın, iftarı en azından ikiye bölerek tüketin. İlk bölümünde boş olan midemizi zorlamayacak çorba gibi besinler tüketin. Çorbalarınıza öğütülmüş keten tohumu atabilirsiniz. Yediğiniz yemek ne olursa olsun, yavaş yavaş ve bol çiğneyerek tüketin. Yemek öncesi bol su içmeyi unutmayın. Mutlaka sahur yapın ve sahurda kızartılmış, yağlı ve baharat içeren besinler tüketmeyin. Bağırsak floranız için yoğurt gibi besinlere hem iftarda hem de sahurda yer verin. Sindirim sistemi ile ilgili bir rahatsızlığınız önceden de varsa ve üstteki önerileri uygulamanıza rağmen geçmediyse, mutlaka doktorunuza ve diyetisyeninize başvurun” ifadelerini kullandı.

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