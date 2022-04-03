Diyetisyenden Ramazan’da beslenme tavsiyeleri

DÜZCE (İHA) – Ramazan ayında düzenli beslenmenin önemli olduğuna dikkat çeken Uzman Diyetisyen Dilara Kefeli, sağlık problemleri yaşanmaması için oruç tutacak kişilere uyarılarda bulundu.

Uzman Diyetisyen Dilara Kefeli, Ramazan ayında nasıl beslenilmesi gerektiğine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Kefeli, "Sahura mutlaka kalkmalıyız. Sahurda da yemekten ziyade kahvaltı türü yiyecekleri tercih etmeliyiz. Örneğin yumurta, peynir, fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar ile zeytin, bir porsiyon meyve, bol yeşillikler ve ekmek ya da pidemizi tüketerek orucumuzu daha sağlıklı bir şekilde tutabiliriz ve daha tok hissedebiliriz. Yumurtayı kişiler isterse haşlama olarak, isterse omlet, menemen olarak tüketebilirler. Kendini nasıl iyi hissedecekse öyle yiyebilir. Meyve tüketilmesini tercih ederim. Kabızlık sorunu yaşanabilir bunun için meyvenin bol tüketilmesini önerebilirim. Uzun süreli açlıklar ve hareketin az olduğu bir dönem olacağı için meyve mutlaka sahurda da tüketilmeli. Kızartılmış yiyecekler ve bol tuz tüketiminden uzak durulması gerekiyor. Türk toplumunda kahvaltı formatını daha geniş düşünebiliyoruz. Börek, patates kızartması gibi. Bu kızartmaları tercih etmememiz bizim için iyi olacaktır" dedi.

"İftara mutlaka su ile başlanmalı"

İftarda en az iki bardak su içilmesi gerektiğini kaydeden Kefeli, şu ifadeleri kullandı:

"İftarda öncelikle 2 bardak su ile orucun açılmasını, ardından 2-3 tane hurma yenmesini öneriyorum. Hurma yendikten sonra çorba içilmeli ve de 10-15 dakika kadar beklenmeli. Çünkü sulu besinler ve su, hem vücutta bir şişkinlik oluşturur hem de kan şekerinin dengeli bir şekilde yükselmesine sebep olur. 10-15 dakikalık süre bizim için çok önemli. Kişiler ana yemeğe geçmeden önce bir süre beklemeli. Ana yemeğin; salata, yoğurt ve enerji tüketimine göre ekmek ya da pideyle birlikte yenilmesini öneriyoruz. İftar ve sahur arasında 2 buçuk 3 litre su tüketilmeli."

İftardan sonra hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Kefeli, "İftarı yaptıktan sonra 1 buçuk 2 saat mutlaka hareket olanağımız olmalı. Gün içinde enerji alamadığımız için fazla hareket edesimiz gelmiyor. Bu nokta da da iftardan sonra kendimize bir alanı oluşturmamız gerekiyor. Kişiler dayanabildikleri, yapabildikleri hareketleri her gün yapamasa bile haftada 3-4 gün yapması sağlıklı hissettirecektir" diye konuştu.

"Danışanlarıma haftada bir sütlü tatlı öneriyorum"

Ramazan ayında tatlı tüketiminin sakıncalı olmadığını belirten Kefeli, "Ramazan ayı boyunca tabi ki de tatlı yiyeceğiz. Fakat porsiyonuna ve sıklığına dikkat etmemiz gerekiyor. Genellikle danışanlarıma haftada bir sütlü tatlı öneriyorum. Sütlaç, güllaç, kazandibi gibi tatlıların yanı sıra sade olmak şartıyla dondurma da tercih edebilirler. Çünkü şeker oranı meyveli ya da kakaolu dondurmalara göre oldukça düşüktür. Diğer günlerde de meyve tüketilmesini öneriyorum" diye konuştu.