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Diyetisyenden "mutlaka sahura kalkılmalı" uyarısı

Diyetisyen Gizem Güneş, Kadınların enerji ihtiyaçlarını karşılamak için mutlaka sahura kalkmaları gerektiğini ifade etti.

Sağlık 11.04.2022, 15:13
Diyetisyenden "mutlaka sahura kalkılmalı" uyarısı

Diyetisyen Gizem Güneş, Kadınların enerji ihtiyaçlarını karşılamak için mutlaka sahura kalkmaları gerektiğini ifade etti.

Zonguldak’ta görev yapan diyetisyen Gizem Güneş, Ramazan ayında sağlıklı beslenme ve nelere dikkat edileceği konusunda açıklamalarda bulundu. Diyetisyen Gizem Güneş, altın kural olarak mutlaka sahura kalkılması gerektiğini söyleyerek, erkeklerin metabolizmalarının hızlı olmasından dolayı biraz daha şanslı olduğunu ifade etti. Kadınların ise mutlaka sahura kalkarak enerji ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini açıkladı. Güneş ayrıca, Ramazan ayında kahve ve çay yerine su tüketiminin arttırılması gerektiğini ve yağlı ve kızartmalardan uzak durulması işaret etti.

Diyetisyen Gizem Güneş, kadınların mutlaka sahura kalkması gerektiğini söyleyerek, "Ramazan ayında neler yapmalıyız. Herkesin beslenme şekli çok farklı. Çok değişik. Ramazan ayında bu değişikliği sağlayamıyoruz. Dolayısıyla metabolizmamıza uygun beslenme süreci olmadığı için ufak tefek şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Nedir bu ufak tefek şeyler?, Mutlaka sahura kalkmamız gerekiyor. Özellikle kadınlarda. Erkeklerde metabolizmaları biraz daha hızlı olduğu için bu konuda biraz daha şanslılar. Kadınlar mutlaka sahura kalkıp günlük enerji ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor. Aslında süreci bu şekilde değerlendirelim’’ dedi.

"Su tüketiminin arttırılması gerekiyor"

Ramazanda su tüketiminin arttırılması gerekildiğini ifade eden Güneş, ’’Ramazandan sonraki süreçte kilo almayalım. Bu şekilde değerlendirelim daha sağlıklı. Daha sağlıklı hareket etmek içinde enerjiyi ikiye bölmemiz gün içindeki enerjiyi almamız bizim için çok önemli. O yüzden sahura kalkmamız altın kural. Su tüketimini olduğunca arttırmamız gerekiyor. Çay kahve biz bunları çok tüketen bir toplumuz. Burada olabildiğince bunları azaltıp su tüketimini arttırmamız bize olabildiğince bize fayda sağlayacaktır’’ şeklinde konuştu.

Gizem Güneş, hafif tempolu yürüyüşlerin metabolizmanın arttırılmasında fayda sağlayacağını belirterek, ’’İftardan sonra çıkacağımız hafif tempolu yürüyüşler tabi ki de metabolizmamızı arttırmada bize yardımcı olacaktır. Uzun süren bir açlık olduğu için birden kan şekerimizin artması bizi rahatsız edecektir. Burada neler yapabiliriz? Hafif bir çorba ile başlayıp, daha sonra çok mümkün olmamakla birlikte hafif bir aralar verirsek olabildiğince iftar sonrasını yemek yeme olanaklı değil de bir tık daha süreyi uzatabilirsek daha yavaş yemekle bunu başarabiliriz. Küçük ara vermekle olabilir. Böyle olursa daha çok rahat ederiz. Kan şekerimizde daha dengeli yükselir. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor’’ diye konuştu.

’Kızartma ve yağlı yiyeceklerden uzak durulmalı’

Kızartma ve yağlı yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini belirten Güneş, ’’Onun dışında kızartma yağlı her zaman olduğu gibi Ramazanda da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tercihlerimizi bunlardan yana kullanmamız gerekiyor. Bizim için en önemlisi ramazan pidesi durumu var. Mutlaka yiyeceğiz ama burada önemli olan şuna dikkat etmek gerek bunu alışkanlık haline getirmeden bugün canım pide istiyor avuç içi ölçüsü canım istemiyorsa da tam buğday ekmeğinden fayda var. Pilav, makarnaları olabildiğince porsiyonları küçülterek olabildiğince aralar vererek bir şekilde tüketmemiz gerekiyor’’ ifadelerine yer verdi.

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