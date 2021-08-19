Diyetisyenden en kolay diyet listesi

Zayıflamayla ilgili ilgi çekici pek çok popüler başlık bulunduğunu söyleyen Diyetisyen Deniz Tığlı, “Beslenme uzmanınızın size özel hazırladığı diyet listesi sizin için en sürdürülebilir, en rahat uygulanabilir olanıdır” dedi.

Samsun FBM Tıp Merkezi Diyetisyen Deniz Tığlı, insanların en kolay, en hızlı, en yağ yakan yöntemlerin arayışında olduğunu belirterek, “En kolay diyet listesi size en uygun diyet listesidir. Neden mi en kolayı? Çünkü beslenme uzmanınızın size özel hazırladığı diyet listeniz sizin için en sürdürülebilir, en rahat uygulanabilir olanıdır. Size özel programlar nasıl hazırlanır biraz bahsedelim. Uzun süren bir tanışma seansı yapılır. Bu ilk seansta sağlık durumunuz, yaşam tarzınız, alışkanlıklarınız, sevip sevmediğiniz gıdalar, hedefleriniz konuşulur ve tartışılır. Bu sayede beslenme uzmanınız sizi tanır ve sizi zorlamayacak şekilde hayatınıza en rahat adapte edebileceğiniz diyet listenizi planlar. Bu şekilde planlanan bir beslenme programında uyum stresi yaşamaz; sevmediğiniz hiç bir şeyi zorla içmez ve yemez, severek diyet sürecinizi geçirirsiniz. Beden ve ruh sağlığınız için en kolayını seçin ve beslenme programınız size özel olsun” diye konuştu.