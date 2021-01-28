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Diyetisyen Oturakçıibogil: “Korona virüsü atlattıysanız Akdeniz tipi beslenin”

Medline Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Selva Oturakçıibogil, Akdeniz tipi beslenme tarzının korona virüs sonrası vücudun toparlanmasında ve bağışıklığın güçlenmesinde etkili olduğunu söyledi.

Sağlık 28.01.2021, 12:13
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Diyetisyen Oturakçıibogil: “Korona virüsü atlattıysanız Akdeniz tipi beslenin”

Medline Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Selva Oturakçıibogil, Akdeniz tipi beslenme tarzının korona virüs sonrası vücudun toparlanmasında ve bağışıklığın güçlenmesinde etkili olduğunu söyledi.

Korona virüs geçiren hastaların vücudunu eski günlerine kavuşturmanın ve direncini artırmanın en önemli yollarından birinin sağlıklı ve dengeli beslenme düzeninden geçtiğini belirten Oturakçıibogil, Akdeniz tipi beslenme tarzının Koronavirüs sonrası vücudun toparlanmasında ve bağışıklığın güçlenmesinde etkili olduğunu ifade etti. Oturakçıibogil, tahıl, zeytin, üzüm, ekmek, makarna, zeytinyağı, mevsimine göre sebze ve meyve, balık, yoğurt, peynir, bakliyat, yağlı tohumlar ve et ürünlerinin Akdeniz tipi beslenme biçiminin temelini oluşturduğunu ifade ederek, “ Bu nedenle hastalığı atlatanların ve bağışıklığını güçlendirmek isteyenlerin günlük beslenme plânlarında tahıl ihtiyacı için mutlaka tam tahıllı ürünleri tercih etmesini, 5 porsiyon sebze-meyve yemesini, hayvansal et ürünlerini aşırıya kaçmadan tüketmesini ve yemeklerin yapımında zeytinyağı kullanmalarını öneriyoruz” dedi.

Oturakçıibogil, diğer tüketilmesi gereken besinleri ise şöyle sıraladı:

Omega-3, vücut tarafından üretilemeyen ve bu nedenle dışarıdan yiyeceklerle alınması son derece önemli, doymamış yağ asitlerinden biridir. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etkisi vardır. Aynı zamanda depresyon tedavisi ve kalp damar sağlığı yönünden olumlu etkileri olduğu da bilinmektedir. Yağlı balık çeşitleri adeta Omega-3 deposudur. Bunun yanı sıra ceviz, keten tohumu, ıspanak, kara lahana gibi koyu yeşil yapraklı sebzelerden de Omega-3 almak mümkündür. En çok bilinen ve kullanılan bağışıklık güçlendiren antioksidandır. Başta portakal, limon, mandalina türü narenciye ürünlerinden ve biber, kivi, çilek, koyu yeşil yapraklı sebzeler gibi gıdalardan kolayca alınabilir. Bir meyve veya sebzenin rengi ne kadar koyu kırmızı veya mor ise antioksidan miktarı da o oranda yüksektir. Bu besinler içerdikleri antosiyanin ve kuersetin sayesinde bağışıklığı güçlendirirken, kalp damar ve hücre sağlığı yönünden de önemlidirler. Çörek otu, yüksek oranda timokinon içeriği ile bilinir ve bu madde oldukça güçlü bir antioksidandır. Yapılan araştırmalar, düzenli kullanımında bağışıklığı arttırıcı etki gösterdiğini ortaya koymuştur. Yeşil çay etkili antioksidan özelliklere sahiptir. Üstelik siyah çaya göre daha az işlendiğinden, içeriğindeki antioksidan bileşenler korunmuş olur. Ancak hamile kadınlar ve herhangi bir kronik hastalığı olan kişilerin düzenli yeşil çay tüketimine başlamadan önce mutlaka hekimlerine danışmaları önerilir. “

Oturakçıibogil, suyun da çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Sağlıklı bir yetişkin insanın vücudunun yüzde 60’ı sudur. Bu bile bize suyun hastalık olmaksızın önemini göstermektedir. Özellikle Koronavirüs’e yakalanıp atlatan kişilerde ise akciğerde nem tutabilmek için günlük sıvı tüketiminin 2,5 ila 3 litre olması gerekir. Çay, kahve, gazoz, meyve suyu gibi diğer sıvılar ise suyun yerine geçemeyeceği için söz konusu miktarda günlük su tüketmek gereklidir” diye konuştu.
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