Diyetisyen Öten: "Yediklerimiz sadece organlarımızı değil genlerimizi de etkiler"

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Beyza Vural Öten, kronik hastalıkların temelinde beslenme yanlışlarının önemli rol aldığını belirterek, yiyeceklerin sadece vücut sistemi ile organları değil genleri de etkilediğini, bugün tüketilen yiyeceklerin gelecek nesillere hastalık olarak kodlandığını kaydetti.

KTO Karatay Üniversitesi Medicana Tıp Fakültesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Beyza Vural Öten, beslenme ihtiyacının temel nedeninin vücuda enerji oluşturması olduğunu ifade etti. Vücudun besinleri hücrelerin yenilenmesi ve onarılması için kullandığını anlatan Diyetisyen Beyza Vural Öten, "Vücudumuz sürekli çalışan ve yenilenen bir mekanizmadır. İskelet sistemimiz 10 yılda bir, derimiz 39 günde, karaciğerimiz 300-500 günde, bağırsak hücrelerimiz ise 2-5 günde baştan aşağı yenilenir. Bu yenilenme sırasında yediğimiz yiyecekler yapıtaşlarına ayrılarak hammadde olarak kullanılır. Biz ne kadar sağlıklı besinler tercih edersek hammaddesi o kadar iyi hücrelerimiz ve iyi çalışan organlarımız oluşur. Bu nedenle de ne yersek o oluruz" dedi.

"Bugün yediklerimiz torunlarımıza hastalık olarak kodlanır"

Günümüzde beslenmenin hastalıkları oluşturmakta ve etkilemekte olduğunu vurgulayan Beyza Vural Öten, "Kronik hastalıkların temelinde beslenme yanlışlarının önemli rol aldığını görüyoruz. Beslenme yanlışsa besinler bizi hasta edebilir ya da doğru besinler iyileştirebilir. Her yiyeceğin vücudumuzda oluşturduğu atık madde miktarı ve enerji miktarı aynı değildir. Yani kalorisi veya miktarı ne olursa olsun her gıda vücudumuzda farklı işleyişe sahiptir. Yediklerimiz sadece bizim sistemimizi , organlarımızı değil genlerimizi de etkiler. Bugün yediklerimiz torunlarımıza hastalık olarak kodlanır. Sigara içen ya da kötü beslenen hamile bir annenin bebeğinin genine bu beslenme şekli kod olarak işlenir. 3. jenerasyon bebek ise doğup büyüdüğünde tip 2 diyabet, kanser gibi birçok sağlık sorunlarıyla karşılaşır" ifadelerini kullandı.

"Kendi sağlığımızı ve gelecek nesilleri korumak bizim elimizdedir"

Sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken Beyza Vural Öten, "Mutfağınızda sağlıklı yiyecekler varsa sağlıklı beslenirsiniz. Mutfağınızdaki temel gıda malzemeleriniz ne kadar sağlıklıysa ve pişirme teknikleriniz ne kadar doğruysa sofraya çıkardığınız yemek de o kadar sağlıklı olacaktır. Örneğin; ekmek yapmak için una ihtiyaç duyarız, unumuz beyaz un değil tahıllı un olursa yapacağımız ekmeği daha sağlıklı hale dönüştürmüş oluruz. Doğru zamanda, ihtiyacımız kadar sağlıklı besin tüketerek kendi sağlığımızı ve gelecek nesilleri korumak bizim elimizdedir" diye konuştu.