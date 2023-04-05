Diyetisyen Babalitaş’tan ‘Anoreksiya Nervoza’ uyarısı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Beritan Babalitaş, anoreksiya nervoza rahatsızlığına ergenlik döneminde daha sık rastlandığını söyledi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde görev yapan Beritan Babalitaş, anoreksiya nervozanın enerji alımının kısıtlanmasına bağlı düşük vücut ağırlığı, kilo alma korkusu ve beden imajı bozukluğu ile karakterize mental bozukluğu olduğunu belirterek, “Anoreksik bireyler aşırı zayıf olmalarına rağmen kilo almaya karşı büyük korkuları vardır ve bu nedenle kendileri için belirledikleri en düşük vücut ağırlığına ulaşmak amacıyla birtakım davranışlar sergilemektedirler. Bu davranışlar anoreksiya nervozanın iki alt tipini oluşturmaktadır. Kısıtlayıcı tür; sıkı diyet veya aşırı egzersiz yaparak ağırlık kaybetmeyi tanımlamaktadır. Tıkınırcasına yeme/çıkarma türü ise diyet ve egzersizin yanı sıra sürekli yapılan arındırma davranışları (kusturma, lavman, laksatif veya diüretik ilaç kullanımı) ile ağırlık kaybetmeyi tanımlamaktadır. Hastalık nadiren erişkinlik çağında görülür. Sıklıkla ergenlik çağında rastlanılır. Birey genellikle kendini çok kilolu görüp zayıflama isteği ile kısıtlayıcı diyetler yapar. Öncelikle iştah kontrol edilebilirken daha sonra yoğun iştah kaybı ve aşırı zayıflama yaşanır. Ayrıca anoreksiya yoğun psikolojik sorun yaşayanlarda da görülebileceğini, diyet yapma, kilo verme takıntısı olmayan insanlarda dahi çok problemli bir hayat yaşama evrelerinde yeme bozukluğu söz konusudur” dedi.