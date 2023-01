Diyet uzmanı uyardı: “Sosyal medyaya bakarak yemek yemeyin”

Tadına, kokusuna ve dokusuna odaklanarak, farkına vararak yenilen yemeğin metabolizma için daha faydalı olacağını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, “Yemek yerken ekrana, sosyal medyaya bakmamak, lokmaları hızlı çiğnememek, her lokmadan sonra çatalı mutlaka masaya bırakmak gibi alışkanlıklar edinerek yeme farkındalığı geliştirebilirsiniz” dedi.

Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, son dönemlerde trend olan beslenme tarzı “mindful eating” ya da Türkçe ifadeyle “yeme farkındalığı” kavramına açıklık getirdi. Yapılan çalışmaların, acele yemek yemenin kilo kazanımına ve obeziteye neden olabileceğini gösterdiğini aktaran Diyetisyen Gündüz birçok kişinin, televizyon izlerken ya da sosyal medyada vakit geçirirken yemek yediğini, ekran başında yemek yerken de, kişilerin çok hızlı ve porsiyon kontrolüne dikkat etmeden fazla miktarda gıda tükettiğine dikkat çekti.

“Porsiyonları küçültüp, kilo kaybedebilirsiniz”

Gündüz, "Farkındalık, şu anki düşünce ve duygu ve eylemlerin bilinçli şekilde yapılması olarak tanımlanabilir. Yeme farkındalığı ise yemek yeme eylemi süresince, ne yenildiğinden çok neden ve nasıl yediğimizle alakalıdır. Yeme farkındalığı çevresel etmenlerden etkilenmeden, besin seçimlerinde yargılama olmadan, tüketilecek besinin tat, koku ve dokusuna odaklanmaktır. Yeme farkındalığı sayesinde bireyler daha yavaş yemek yemeye başlayıp, doygunluk sinyallerine karşı tepki vererek, yemek yemeyi sonlandırabilirler. Porsiyonlarını küçültebilir, yemek yemekten zevk alarak daha sağlıklı seçimler yapıp, kilo verebilirler" diye konuştu.

“Ekrana, sosyal medyaya bakarak yemek yemeyin”

Beslenme alışkanlıklarının bir günde değişmeyeceğinin altını çizen Diyetisyen Gündüz, "Yeme farkındalığını arttırabilmek için yemekler mutfakta ya da yemek masasında tüketilmeli. Yemeğin yendiği ortam düzenli ve temiz olmalı. Her lokmayı çiğnerken tadı, kokusu ve dokusuna odaklanılmalı. Her lokmadan sonra çatalınızı mutlaka masaya koyun. Her bir lokmanın kaç kez çiğnendiği tespit edilmeli, zaman içerisinde her lokmanın ağızda 30 kez çiğnenmesi hedeflenmeli. Besinleri çok hızlı çiğnemeyin, yediğiniz yemeğin keyfini çıkarmaya odaklanın. Yemek yerken televizyon, bilgisayar ekranı ya da telefon açık olmamalı. Sosyal medyadan uzak durulmalıdır. Yemeklerin ortalama kaç dakikada tüketildiği tespit edilmeli, yemek yemek için kendinize en az 20 dakika vakit ayırmalısınız. Yemek sonrasında tatlı yeme alışkanlığınız varsa, o an aç olup olmadığınızı kendinize sorun” ifadelerini kullandı.