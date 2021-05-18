Diyet tuz kullanırken kalp hastası olmayın

Tuz kullanımının sağlığa olan zararı her fırsatta dile getirilse de, hipertansiyonu, kalp ve böbrek rahatsızlığı olan hastalar için tuzun çok daha zararlı olduğu ifade ediliyor. Özellikle bu tip hastalığa sahip olan kişilerin bilinçsiz bir şekilde diyet tuz kullandığını dile getiren Nefroloji Uzmanı Dr. Serkan Yıldız, “Diyet tuzun içerisindeki sodyum klorür yüzde 30 oranında azaltılmıştır; ancak potasyum klorür içeriği ve hiperkalemi görülme durumu çok yüksektir. Hiperkalemi ise kalpte ritm bozukluğuna ve ölümlere yol açabilir. Bu kişilerin hekimlerine danışmadan diyet tuz kullanmaması gerekir” diye konuştu.

Ülkemizde tuz tüketiminin kişi başı günlük 15 gram olduğunu, bu miktarın 5-6 grama çekilmesi gerektiğini dile getiren Medicana International İzmir Hastanesi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Dr. Serkan Yıldız, "Tuz; hipertansiyon, kalp ve böbrek hastalıkları için önemli bir risk faktörüdür. Hipertansiyon tanısı alan hastalarda uygun tedavi başlanırsa kan basıncı düşürülebilir, kalp ve dolaşım sistemindeki hastalık riski azaltılabilir. Tuzsuz beslenme hipertansiyon tedavisinin başarılı olması için gereken yaşam tarzı değişikliklerinden birisidir. Tabi bir anda tuzsuz beslenmeye geçmek zor olduğu için diyet tuz raflarda yerini aldı" diye konuştu.

Sodyum klorürü az, potasyum klorürü fazla

Son zamanlarda gerek yazılı ve görsel basında, gerekse de sosyal medyada diyet tuz ile ilgili haberlerin giderek arttığını belirten Dr. Yıldız, "Diyet tuz olarak isimlendirilen tuzların sodyum klorür içeriği düşüktür; ancak potasyum klorür içeriği çok yüksektir. Bu tuzu kullanan hastalarda hiperkalemi (kanda potasyum düzeyinin yüksek olması) görülme durumu önemli oranda artmıştır. Bazı hastalar kullandıkları ilaçlar veya eşlik eden kronik hastalıkları nedeniyle hiperkalemi gelişimine eğilimlidirler. Hiperkalemi kalpte ritm bozukluğu ve ölümlere yol açabilir. Diyet tuz kullanımı her hasta için güvenli ve sakıncasız olmayabilir. Hastalar kendilerini izleyen ve tıbbi tedavilerini düzenleyen hekimlerin bilgisi ve onayı olmadan diyet tuz kullanmamalıdırlar" dedi.

Kaya tuzu, deniz tuzu ve himalaya tuzu fark etmiyor

Piyasada şimdilerde oldukça fazla rağbet gören kaya tuzu, himalaya tuzu ya da deniz tuzu gibi tuzların farklı şekillerde poşetlerle kullanıma sunulduğunu dile getiren Uzm. Dr. Serkan Yıldız, “Bu tuzların da kullanımı doğru değil. Hepsi sodyum klorür içeriyor. Bizim vücudumuzun ihtiyacı günlük sadece 5-6 gram. Sizin bu tamamen tuzsuz dediğiniz yiyeceklerin içerisinde bile tuz var. Sodyumun olmadığı hiçbir besin yok demek yanlış olmaz. Mühim olan sodyum içeriği en düşük olanlarla yolumuza devam etmek. Örneğin; günlük tuz tüketimimizin 3’te 1’ini ekmekten alıyoruz. 100 gram ekmekte 1,5 gram tuz var. Bir ekmeğin 250-300 gram olduğunu düşünecek olursak, ülkemizde günde bir ekmek tüketen insanlar var” diye konuştu.