banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Bu gece TV Programlarında neler var?
Bu gece TV Programlarında neler var?
Yılbaşında kar yağacak mı? Ne zaman kar yağacak?
Yılbaşında kar yağacak mı? Ne zaman kar yağacak?
MHP'li belediyeden asgari ücrete zam
MHP'li belediyeden asgari ücrete zam
Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı

Diyarbakır’da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 44’e geriledi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında yılbaşı öncesi alınacak tedbirlerin ve pandemide gelinen noktanın masaya yatırıldığı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Vali Karaloğlu, kentte yoğun bakım doluluk oranının yüzde 44’lere gerilediğini söyledi.

Sağlık 31.12.2020, 17:35
6
Diyarbakır’da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 44’e geriledi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında yılbaşı öncesi alınacak tedbirlerin ve pandemide gelinen noktanın masaya yatırıldığı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Vali Karaloğlu, kentte yoğun bakım doluluk oranının yüzde 44’lere gerilediğini söyledi.

Bugün saat 21.00’da başlayıp 4 Ocak 2021 saat 05.00’a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Vali Karaloğlu tarafından tedbirler ve yapılacak denetimlerin ele alındığı bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Video konferans sistemi üzerinden gerçekleşen toplantıya Vali Karaloğlu’nun yanı sıra 17 ilçe Kaymakamı, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ve İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan ve ilçe Emniyet Müdürleri, ilçe Jandarma Komutanları, ilçe Sağlık Müdürleri ile ilgili daire başkanları katıldı.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Karaloğlu, cümlelerine, 2020 yılının hem Türkiye’ye hem de dünya için hiç beklenmeyen bir zorlukta geçtiğini belirterek başladı. Bu süreci dünyada en iyi planlayan ve yürüten nadir ülkelerden olduklarını kaydeden Vali Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Bakanlar, sağlık çalışanları, güvenlik birimleri e kamu kurumları ile belediyelerin özverili gayretleri ile başarının sağlandığını söyledi.

Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 44’lere geriledi

Özellikle, salgın hastalığa karşı Diyarbakır’da verilen mücadelede desteği bulunan herkese teşekkür eden Vali Karaloğlu, il genelinde ikinci dalganın yaşandığı temmuz- ağustos döneminde yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 79’lara kadar yükselerek endişe verici bir duruma çıkmasına rağmen gelinen noktada Diyarbakırlı vatandaşların desteğiyle bugün yoğun bakımdaki doluluk oranlarının yüzde 44’lere kadar gerilediğini belirtti. Yoğun bakımlardaki yüzde 44’lük oran ve servis yataklarındaki yüzde 36’lık doluluk oranıyla, sağlık sisteminin şu anda Diyarbakır’da pandemi ile mücadele edebilecek durumda olduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, pandemiyle mücadelenin henüz bitmediğini, Diyarbakırlı vatandaşların aynı hassasiyetle pandemiyle mücadeleye devam etmelerinin gerektiğini aksi halde bu oranların ölüm oranlarıyla beraber artış göstereceğini vurguladı.

“Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde tedbirlere yönelik alınan yeni kararların hemen sonuç verdiğini ve vaka sayılarının aşağı doğru bir ivme kazandığını dile getiren Vali Karaloğlu, yine de tedbirlerin uyulmasına dönük dikkatle hareket edilmesinin altını çizdi. Diyarbakırlı vatandaşların kurallara uyma konusunda gösterdiği hassasiyetin kendilerine yardımcı olduğunu aktaran Vali Karaloğlu, “Diyarbakırlı vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Belki baştan biraz zorlandık ama sonra vatandaşlarımız da gerçekten kurallara uydu, bize yardımcı oldu. Kamu görevlilerine yardımcı oldu ki bugünkü geldiğimiz seviyelere gelebildik. Vatandaşlarımızın desteğiyle, işbirliğiyle başardık. Yoksa bunu da sağlamamız mümkün olmayabilirdi” dedi.

Denetimler sıklaştırılacak

Toplantıya katılan yetkililerden, 31 Aralık günü akşam saat 21.00’da başlayıp 4 Ocak 2021 saat 05.00’da tamamlanacak sokağa çıkma kısıtlamasının, İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde uyulması gereken tedbirlerle ilgili çıkartılan genelgelerde belirtildiği şekilde uygulanmasını isteyen Vali Karaloğlu, üretim, lojistik gibi alanlarda faaliyetin aksamamasına da azami derecede önem gösterilmesi talimatını verdi. Bu süreçte denetimlerin sıklaştırılacağının altını çizen Vali Karaloğlu, cuma namazına da dikkat çekerek, namaz kılmak isteyen vatandaşların araçlarıyla herhangi bir camiye değil yürüyerek evlerine en yakın camiye giderek ibadet etmelerine yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını söyledi.

Vali Karaloğlu, sokağa çıkma kısıtlamasının süresini de göz önüne alarak, yetkililerden Vefa Sosyal Destek Gruplarının hazır olarak tutulmasını, özellikle yaşlı, engelli ve kronik hasta vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

Evsiz vatandaşlar ve sokak hayvanlarını da değerlendirdi

Barınacak yeri olmayan evsiz vatandaşlar ve sokak hayvanlarına da konuşmasında ayrı bir parantez açan Vali Karaloğlu, sokakta kalan vatandaşların sıcak yemek yiyebileceği ve barınabileceği yer temini ile sokak hayvanlarının yem ve su ihtiyacının giderilmesine dönük çalışma yapılması yönünde talimat verdi. Temasın azaltılmasına yönelik alınan tedbirler kapsamında şehrin meydanlarında ya da önemli caddelerde herhangi bir kutlama yapılmayacağını belirten Vali Karaloğlu, oteller ve benzeri yerlerde de aynı tedbirler kapsamında bir kutlama yapılmayacağını söyledi.

Vaka sayılarında tüm ilçelerde düşüş olduğunu sözlerine ekleyen Vali Karaloğlu konuşmasının sonunda yetkililere bu süreçteki çalışmalarından dolayı teşekkür ederek yeni yılla ilgili başarılar diledi.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Hatayspor 14 24
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 14 17
15. Antalyaspor 15 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Altay 16 32
2. Giresunspor 16 32
3. Samsunspor 16 30
4. Tuzlaspor 16 30
5. İstanbulspor 15 28
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 16 28
8. Altınordu 16 27
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Boluspor 16 16
14. Balıkesirspor 15 15
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 14 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. M. United 15 30
3. Leicester City 16 29
4. Everton 15 29
5. Aston Villa 14 26
6. Chelsea 16 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 16 23
11. Leeds United 16 23
12. Wolverhampton 16 21
13. Arsenal 16 20
14. Crystal Palace 16 19
15. Newcastle 14 18
16. Burnley 15 16
17. Brighton 16 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 16 8
20. Sheffield United 16 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Sevilla 14 26
5. Villarreal 16 26
6. Barcelona 15 25
7. Granada 15 24
8. Celta de Vigo 15 20
9. Cádiz 16 19
10. Real Betis 16 19
11. Athletic Bilbao 15 18
12. Levante 15 18
13. Getafe 14 17
14. Deportivo Alaves 15 17
15. Eibar 16 16
16. Valencia 16 15
17. Elche 13 15
18. Real Valladolid 16 15
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12