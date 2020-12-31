Diyarbakır’da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 44’e geriledi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında yılbaşı öncesi alınacak tedbirlerin ve pandemide gelinen noktanın masaya yatırıldığı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Vali Karaloğlu, kentte yoğun bakım doluluk oranının yüzde 44’lere gerilediğini söyledi.

Bugün saat 21.00’da başlayıp 4 Ocak 2021 saat 05.00’a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Vali Karaloğlu tarafından tedbirler ve yapılacak denetimlerin ele alındığı bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Video konferans sistemi üzerinden gerçekleşen toplantıya Vali Karaloğlu’nun yanı sıra 17 ilçe Kaymakamı, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ve İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan ve ilçe Emniyet Müdürleri, ilçe Jandarma Komutanları, ilçe Sağlık Müdürleri ile ilgili daire başkanları katıldı.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Karaloğlu, cümlelerine, 2020 yılının hem Türkiye’ye hem de dünya için hiç beklenmeyen bir zorlukta geçtiğini belirterek başladı. Bu süreci dünyada en iyi planlayan ve yürüten nadir ülkelerden olduklarını kaydeden Vali Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Bakanlar, sağlık çalışanları, güvenlik birimleri e kamu kurumları ile belediyelerin özverili gayretleri ile başarının sağlandığını söyledi.

Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 44’lere geriledi

Özellikle, salgın hastalığa karşı Diyarbakır’da verilen mücadelede desteği bulunan herkese teşekkür eden Vali Karaloğlu, il genelinde ikinci dalganın yaşandığı temmuz- ağustos döneminde yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 79’lara kadar yükselerek endişe verici bir duruma çıkmasına rağmen gelinen noktada Diyarbakırlı vatandaşların desteğiyle bugün yoğun bakımdaki doluluk oranlarının yüzde 44’lere kadar gerilediğini belirtti. Yoğun bakımlardaki yüzde 44’lük oran ve servis yataklarındaki yüzde 36’lık doluluk oranıyla, sağlık sisteminin şu anda Diyarbakır’da pandemi ile mücadele edebilecek durumda olduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, pandemiyle mücadelenin henüz bitmediğini, Diyarbakırlı vatandaşların aynı hassasiyetle pandemiyle mücadeleye devam etmelerinin gerektiğini aksi halde bu oranların ölüm oranlarıyla beraber artış göstereceğini vurguladı.

“Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde tedbirlere yönelik alınan yeni kararların hemen sonuç verdiğini ve vaka sayılarının aşağı doğru bir ivme kazandığını dile getiren Vali Karaloğlu, yine de tedbirlerin uyulmasına dönük dikkatle hareket edilmesinin altını çizdi. Diyarbakırlı vatandaşların kurallara uyma konusunda gösterdiği hassasiyetin kendilerine yardımcı olduğunu aktaran Vali Karaloğlu, “Diyarbakırlı vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Belki baştan biraz zorlandık ama sonra vatandaşlarımız da gerçekten kurallara uydu, bize yardımcı oldu. Kamu görevlilerine yardımcı oldu ki bugünkü geldiğimiz seviyelere gelebildik. Vatandaşlarımızın desteğiyle, işbirliğiyle başardık. Yoksa bunu da sağlamamız mümkün olmayabilirdi” dedi.

Denetimler sıklaştırılacak

Toplantıya katılan yetkililerden, 31 Aralık günü akşam saat 21.00’da başlayıp 4 Ocak 2021 saat 05.00’da tamamlanacak sokağa çıkma kısıtlamasının, İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde uyulması gereken tedbirlerle ilgili çıkartılan genelgelerde belirtildiği şekilde uygulanmasını isteyen Vali Karaloğlu, üretim, lojistik gibi alanlarda faaliyetin aksamamasına da azami derecede önem gösterilmesi talimatını verdi. Bu süreçte denetimlerin sıklaştırılacağının altını çizen Vali Karaloğlu, cuma namazına da dikkat çekerek, namaz kılmak isteyen vatandaşların araçlarıyla herhangi bir camiye değil yürüyerek evlerine en yakın camiye giderek ibadet etmelerine yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını söyledi.

Vali Karaloğlu, sokağa çıkma kısıtlamasının süresini de göz önüne alarak, yetkililerden Vefa Sosyal Destek Gruplarının hazır olarak tutulmasını, özellikle yaşlı, engelli ve kronik hasta vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

Evsiz vatandaşlar ve sokak hayvanlarını da değerlendirdi

Barınacak yeri olmayan evsiz vatandaşlar ve sokak hayvanlarına da konuşmasında ayrı bir parantez açan Vali Karaloğlu, sokakta kalan vatandaşların sıcak yemek yiyebileceği ve barınabileceği yer temini ile sokak hayvanlarının yem ve su ihtiyacının giderilmesine dönük çalışma yapılması yönünde talimat verdi. Temasın azaltılmasına yönelik alınan tedbirler kapsamında şehrin meydanlarında ya da önemli caddelerde herhangi bir kutlama yapılmayacağını belirten Vali Karaloğlu, oteller ve benzeri yerlerde de aynı tedbirler kapsamında bir kutlama yapılmayacağını söyledi.

Vaka sayılarında tüm ilçelerde düşüş olduğunu sözlerine ekleyen Vali Karaloğlu konuşmasının sonunda yetkililere bu süreçteki çalışmalarından dolayı teşekkür ederek yeni yılla ilgili başarılar diledi.