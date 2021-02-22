Diyarbakır’da şap aşılama kampanyası başladı

Hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele programı kapsamında 2021 yılı ilkbahar şap aşılama programı Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar’ın katılımıyla başladı.

Hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele programı kapsamında 2021 yılı ilkbahar şap aşılama programı 17 Şubat itibarı ile başladı. Ergani ilçesi Sesverenpınar Mahallesinde başlatılan aşılama programına, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Hüseyinoğlu, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Necattin Gönç, İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğünden veteriner hekimler ile Ergani Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şap hastalığının hayvancılık sektörü için çok önemli ve zararlı bir hastalık olduğu belirtildi. Açıklamada, "Şap hastalığında bulaşma, enfekte hayvanlar ile direk temasta bulunma ve solunum yolu ile olmaktadır. Ayrıca enfekte hayvanların salgıları ile çok miktarda virüs saçılmaktadır. Hastalığa bütün çift tırnaklı hayvanlar duyarlı olup sığır ve domuzlarda şiddetli seyretmektedir. Şap hastalığına bağlı ekonomik kayıplar oldukça yüksektir. Hastalık özellikle genç hayvanlarda ölümlere, et ve süt veriminde düşüşlere neden olduğundan büyük ekonomik kayıplar ortaya çıkmaktadır. Ayrıca hastalığın eradikasyonu veya kontrolü de oldukça yüksek maliyetlidir. Bu nedenle hastalığın kontrol ve eradikasyonunda aşılamanın önemi artmaktadır. 2021 yılı hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele programı kapsamında ilkbahar şap aşılama kampanyası kapsamında ilimiz büyükbaş hayvan varlığının tümünün aşılanması hedeflendi" denildi.