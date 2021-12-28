banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Omicron vakası görülen 6 il açıklandı
Omicron vakası görülen 6 il açıklandı
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu

Diyarbakır’da Omicron varyantı görüldü

Omicron varyantı olan Türkiye’de vakalar artış göstermeye devam ediyor. Diyarbakır’da 1 Omicron varyantı görülürken, İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzman Dr. Halis Yerlikaya, “Diyarbakır’da kötü durumdayız. Sadece Omicron’a üzgü bir PCR testi yapmıyoruz. Mevcut kullanmakta olduğumuz testlerin Omicron’u da tespit ettiğine dair veriler var” dedi.

Sağlık 28.12.2021, 12:28
Diyarbakır’da Omicron varyantı görüldü

Omicron varyantı olan Türkiye’de vakalar artış göstermeye devam ediyor. Diyarbakır’da 1 Omicron varyantı görülürken, İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzman Dr. Halis Yerlikaya, “Diyarbakır’da kötü durumdayız. Sadece Omicron’a üzgü bir PCR testi yapmıyoruz. Mevcut kullanmakta olduğumuz testlerin Omicron’u da tespit ettiğine dair veriler var” dedi.

Dünyada Güney Afrika’da ortaya çıkan Covid 19 virüsünün Omicron varyantı, her geçen gün yayılmasında artış yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de Omicron’un olduğu illeri dün akşam saatlerinde yazılı açıklama ile bildirdi. Açıklamada, İstanbul’da 30, İzmir 6, Şırnak 1, Diyarbakır 1, Kütahya 2 ve Isparta’da 2 kişide tespit edildiği belirtildi. Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konsey üyesi, Memorial Hastanesi İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doktor Halis Yerlikaya, aşılı olanların Omicrona karşı koruyuculuğunun daha yüksek olduğunu kaydederken, Diyarbakır’ın aşı da çok kötü durumda olduğunu, iki doz aşısı en az olan son illerin başında geldiğini vurguladı.

Salgının yaşandığını ve ikinci yılın geride bırakıldığı belirten Yerlikaya, salgında çok büyük bedellerin ödendiğini hatırlattı. Salgına karşı en önemli aracın aşı olduğunu yineleyen Yerlikaya, “Aşı bu salgından kurtuluşumuz. Geçmiş süreçteki deneyimler, aşıların kullanıma girmesiyle beraber aşı olan yurttaşların bu salgına karşı kendilerini ne kadar korudukları, hastanelerde çalışanlar, yoğun bakımlarda hasta bakımı verenler olarak çok net gördük. Şu anda aşılanmış olan insanların çok önemli bir kısmı salgında çok önemli bir avantaj elde etmiş oluyor. Omicron endişe verici varyantlardan beşincisi. Delta ile kıyaslandığında 2 ile 4 kat daha fazla bulaşıcı olduğunu biliyoruz. Omicron’un üzerindeki mutasyonların çok daha farklı olduklarını biliyoruz. Omicron’un klinik seyrinin farklılaştığını biliyoruz. Ama Omicron’un girdiği coğrafya da çok hızlı bir biçimde yayıldığını da biliyoruz. İngiltere’de Güney Afrika’da, Amerika’daki veriler bize şunu çok net gösteriyor. Çok kısa bir süre içerisinde baskın varyant haline geliyor. Amerika’da bir hafta içerisinde yüzde 10, daha sonra yüzde 25, daha sonra yüzde 75’lerin üzerine kadar çıktı” dedi.

“Aşılıysanız Omicron’a karşı koruyuculuğunuz daha yüksek”

Türkiye’de ilk başta Sağlık Bakanlığı tarafından 6 vaka olduğu söylendiğini dile getiren Yerlikaya, “En son Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, özellikle kalabalık olan illerde yüzde 10’nun üzerinde Omicron varyantının olduğunu söyledi. Diğer ülkelerde yapılan çalışmalar bize çok net şunu söylüyor. Eğer siz aşılıysanız Omicron’a karşı koruyuculuğunuz daha yüksek. Ama eğer aşısızsanız çok ciddi hasar bırakabiliyor. Bu aşılardan MRN dediğimiz yeni teknolojilerle üretilen aşıların etkili olduğu çok net ortaya koyuluyor. Hatırlatma dozlarını da mutlaka yapmamız gerekiyor. İki doz aşılı olmamız yetmiyor. Covid 19’a karşı antikor seviyesini daha da artırmamız, ya da koruyucu etkiyi sağlayabilmemiz için hatırlatma dozlarını da mutlaka yapmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Omicron’a özgü bir PCR testi yapmıyoruz”

Diyarbakır’da çok kötü durumda olduklarına dikkat çeken Yerlikaya, sözlerine şöyle devam etti:

“Şu an Diyarbakır’daki tablo aslında Diyarbakır’a ve Diyarbakırlılara yakışmıyor. Çünkü iki doz aşısı en az olan son illerin başında geliyor. Şanlıurfa, Batman ve Siirt’ten sonra. Diyarbakır’da çok büyük bedel ödedik bu pandemiye. Her evden bir insanımızı yitirdiğimizi süreç yaşadık. Salgından kurtulmamızın en önemli aracı, kurtuluş yolumuz aşı. Aşının insanların mutlaka yaptırması gerekiyor. 1 doz aşısını yaptırmamış birçok yurttaşımız var. Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarında aslında çok net olarak hangi illerde olduğu söylenmedi. Kalabalık illerde var denildi. Ama şu anda Diyarbakır’da yok diyemeyiz. Omicron’un testleriyle ilgili şöyle bir sıkıntı var. Sadece Omicron’a üzgü bir PCR testi yapmıyoruz. Mevcut kullanmakta olduğumuz testlerin Omicron’u da tespit ettiğine dair veriler var. Burada bu kadar Omicron var diyemiyoruz. Ama Omicron’un girdiği coğrafyada çok baskın varyant haline geldiğini göz önüne aldığımızda ve Türkiye’de görülmeye başladığını düşündüğümüz koşullar da, sonuçta önümüzdeki günlerde en fazla görülecek varyantın Omicron olduğunu söyleyebiliriz.”

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8