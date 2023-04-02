Diyarbakır’da kayalıklardan düşen vatandaş helikopter ambulans ile araziden alındı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde kayalıklardan düşen vatandaş bölgeye gönderilen helikopter ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Alınan bilgilere göre, bugün saat 10:58’de merkez Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Güzelköy Mahallesi’nde taş ocağı mevkiinde 56 yaşındaki Mahmut Ataş, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine Merkez 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon Ekibi ve arazinin engebeli olması nedeniyle helikopter ambulans ekibi görevlendirildi. Olay yerine ulaşan kara ambulans ekibi, hastaya ilk müdahalesini gerçekleştirdikten sonra hızlı bir şekilde hastaneye nakli için yönlendirilen helikopter ambulans ekibine teslim etti.

Hasta, helikopter ambulans ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine nakledilmek üzere Kardiyoloji Heliport alanında bekleyen ambulans ekibi teslim edilip ve Acil Servise nakli gerçekleştirildi. Hastanın genel durumunun iyi olduğu öğrenilirken, acil serviste travma takibi yapılmakta olduğu kaydedildi.