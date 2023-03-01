Diyarbakır’da evde sağlık hizmeti depreme rağmen aralıksız sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından doğrudan etkilenen Diyarbakır’da evde sağlık hizmetleri kesintisiz devam ediyor.

Diyarbakır’ı depremin vurması ile evde tedavi olan hastalar için sağlık ekipleri hizmeti aralıksız devam ettiriyor. Evde sağlık hizmeti alan hastaların ihtiyaçları deprem sonrası da karşılanıyor. Şehirde faaliyet gösteren sağlık ekipleri, hastaların evlerine giderek rutin kontrollerini yapıp ilaçlarını teslim ediyor.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Dr. Özgür Kortak, depreme rağmen hastaların tedavilerine devam edildiğini ifade etti.

Kortak, “Deprem sonrası da evde bakım hizmetimize aynı şekilde devam ettik. Evi hasarsız olan hastalarımızın evlerinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Evi hasarlı olan hastalarımızın ise çadırlardaki hizmetini aksatmayıp bakımlarına devam ettik. Ev ziyaretlerimizde doktor muayenesi, kan tetkikleri ve pansuman talepleri gibi hizmetleri sağlamaktayız” dedi.

7 aydır travma sonucu yürüyemediğini söyleyen Saliha Şirin, evde sağlık hizmetinden memnun kaldığını belirtti.

Şirin, şunları kaydetti:

“7 aydır yürüyemediğim için evde tedavi görmekteyim. Sağlıkçılarımız evde hasta hizmeti sunuyor. Sağ olsunlar bizimle sürekli ilgileniyorlar. Ayda bir rutin kontroller haricinde de biz çağırsak yine geliyorlar. Herhangi bir ihtiyacımızda sağlık ekipleri direkt yardımımıza koşuyor. Sağlık ekipleri artık ailemizden bir parça oldu.”

(Hİ-RK-Y)