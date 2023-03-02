Diyarbakır’da depremzede hayvanların psikolojik ve fiziki tedavileri devam ediyor

Diyarbakır’da, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde kurulan hayvan hastanesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden yaralanan ve psikolojisi bozulan deprem illerinden getirilen depremzede hayvanların tedavilerini gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremler, sadece 11 ildeki insanları değil, aynı zamanda kedi, köpek başta olmak üzere birçok evcil ve sokak hayvanını da etkiledi. Bu illerinde bazılarından etkilenen depremzede hayvanlar, tedavi edilmek üzere bölgenin adeta sağlık üssü olan Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne getirildi. Getirilen bazı hayvanlar ampute olurken, bazıları da psikolojileri bozulduğu şikayetiyle tedavi altına alındı.

Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan İçen, depremzede hayvanlara cerrahi müdahale ve gerekli diğer müdahaleler ilgili anabilim dalları tarafından yapıldığını söyledi.

Dahiliye hocası olduğunu, dahili yönden psikolojisi bozulmuş, artık iştahı olmayan farklı yerlerde farklı davranışlar sergileyen birçok kedi ve köpek geldiğini belirten Prof. Dr. İçen, “Bunlara yönelik hayvan sahiplerinin ne yapmaları gerektiğini, davranışlarla ilgili neler yapmaları gerektiğiyle ilgili onlara bilgiler verdik. Yaklaşık 25 tane kedi ve köpek davranış bozukluğu sebebiyle özelikle enkazdan çıkarılan hayvanlarda kliniğimize intikal etti. İntikal eden bu köpeklere önce sistemik bir muayene ile herhangi bir hastalık olup olmadığı tespit edildikten sonra bu hayvanları psikolojik yönden değerlendirmeleri yapıldı” dedi.

‘Hayvan sahipleri, hayvanlarının normale dönmeye başladıklarını ifade etti’

Hayvanların iştahsızlık, yemeği reddetme, olmadık yerlere idrar yapma gibi, sessizce bir köşeye çekilme gibi davranışları sergilediğini ifade eden Başhekim İçen, “Bunlara yönelik hasta sahiplerine ne yapmaları gerektiğiyle ilgili bilgiler verildi. Sabır etmeleri, bakım ve beslenmelerine, bu hayvanlar ilgi ister, oyun ister bu şekilde onlara unutturabilecek davranışları yapmalarını istedik. Ve olumlu sonuçlara almaya başladık. Hayvan sahipleri, hayvanlarının normale dönmeye başladıklarını ifade ettiler” diye konuştu.

“İlk günlerde daha çok hasta geliyordu”

Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Sadık Yayla ise, depremden, ya da enkazdan birçok sayıda etkilenen hayvan transferi yapıldığını kaydetti.

Özelikle Gaziantep’ten bir köpek geldiğini aktaran Prof. Dr. Yayla, şunları söyledi:

“Onun ameliyatı yapıldıktan sonra sahiplendirildi ve bakımları Diyarbakır’da devam edilecek. İlk günlerde daha çok hasta geliyordu. Şu anda azaldı. Gelmeleri durumunda biz burada bakım ve tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Gaziantep’te enkaz altında kalmıştı. Buradan Gaziantep’e giden ekipler tarafından transfer edildi. Bacağını kurtaramadık. Üç bacaklıda yaşamını konforlu bir şekilde sürdürebilecek. Kısa sürede üç bacağa adapte olabiliyorlar.”

Depremzede köpek sahibi Yaren İlhan, depremden önce bir havlama sesi duyduğunda köpeğinin kucağında olduğunu dile getirdi. İlhan, “İndikten sonra yanımda duracağını biliyordum. O anki panikle, herkesin bağrışma ve koşuşturmasıyla yanımda çember çizerken kayıp bacağını duvara vurdu. Havlamaya başlayınca aynı gün veterinere getirdim. Röntgen çekildi, sonrasında buraya gönderildik” şeklinde konuştu.

“Köpeğimiz havlamasaydı hala uykuda olabilirdik”

“Şu anda üniversite hastanesindeyiz” diyen İlhan, “Bacağı üç haftadır alçıda. Tekrar kontrole geldik. Aslında köpeğimiz havlamasaydı hala uykuda olabilirdik. Çok derin uyumuştuk. Neyse ki köpeğimiz öncesinde havlayıp bizi ve komşularımızı uyandırdı. O anki panikle 1-2 dakika kucağımda indirmemle bacağını duvara vurunca bizde onun adına kötü olduk” ifadelerinde bulundu.