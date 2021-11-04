Diyarbakır’da bir mezra korona virüs nedeni ile karantinaya alındı

Çınar ilçesine bağlı Belenli Mahallesi Çaybaşı mezrası, korona virüs nedeni ile karantinaya alındı.

Diyarbakır’ın Çınar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı’nın başkanlığında alınan kararla ilçede bulunan Belenli mahallesine bağlı Çaybaşı mezrası korona virüs salgını nedeniyle yapılan mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak 3 Kasım 2021 tarihi saat 15.00 itibariyle ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındı. Çınar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Karantina süresince köye giriş ve çıkışların ilçe jandarma komutanlığınca kapatılarak zorunlu hallerde kontrollü bir şekilde sağlanmasına, köy içerisinde vatandaşların kalabalık gruplar halinde bir arada bulunmamalarına ve vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarına bu kararlara uymayanlara ise cezai işlem uygulanmasına karar verilmiştir."