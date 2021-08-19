Diyarbakır’da aşı olanların sayısı yükseldi, vaka sayısı geriledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7-13 Ağustos’ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Son verilere göre Diyarbakır’da vaka sayısı bir önceki haftaya oranla geriledi. Diyarbakır’da aşılanma oranının 1 milyonu geçmesiyle vaka sayısındaki gerileme, insidans haritasına yansıdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7-13 Ağustos arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını sosyal medya hesabından açıkladı. Son verilere göre Diyarbakır, vaka artışının en çok yaşandığı iller arasında yer alırken bir önceki haftaya göre ise vaka sayısında düşüş yaşandı.

Diyarbakır’da geçen hafta 786,29 olan 100 bin kişiye düşen vaka sayısı, bu hafta 627,55’e gerilerken, geçtiğimiz hafta vaka artışının en çok yaşandığı il olan Siirt’te bu hafta 543, 39 oranında vaka görüldü.

Aşılanma oranının 1 milyonu geçmesiyle vaka sayısı geriledi

En çok vaka artışının yaşandığı il ise 656,80 ile Batman olurken, haftalık verilere göre Batman, Diyarbakır, Rize, Bingöl ve Siirt 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Ayrıca Diyarbakır’da aşılanma oranının 1 milyonu geçmesiyle vaka sayısındaki gerileme insidans haritasına yansıdı.