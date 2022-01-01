Diyarbakır’da 2022 yılının ilk bebeği ’Muhammed Geylani’ oldu

Diyarbakır’da 2022 yılının ilk dakikasında dünyaya bebeğe Muhammed Geylani ismi verildi. Vali Yardımcısı Ömer Coşkun yeni yılın ilk bebeğinin annesini ve bebeği ziyaret ederek çeyrek altın hediye etti.

Diyarbakır’da 2022 yılının ilk dakikasında Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde 4 çocuk annesi Nuriye Çelik bir erkek bebek dünyaya getirdi. 5’inci çocuğun ismi Muhammed Geylani Çelik olan bebeği ve annesini Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Asena ve beraberindekiler ziyaret etti.

Çeyrek altın hediye edildi

Bebeğin annesine geçmiş olsun dileklerinde bulunan ve bebek ile annenin sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Vali Yardımcısı Coşkun daha sonra çeyrek altın hediye etti.

“İki mutluluk birden yaşıyorum”

Anne Nuriye Çelik, dünyanın en güzel hediyesi olduğunu ve çekirdek ailenin yeni üyesi olduğunu belirtti. Anne Çelik, "5. çocuğum oldu. Herkesten Allah razı olsun. İki mutluluk birlikte yaşadık" dedi.

“Yıllar yılı bu artık bir gelenek oldu”

Vali Yardımcı Coşkun ise, doğum yapan hastalar ile bir arada olup onları ziyaret ettiklerini belirterek, "Hastanemize bugün ziyaret gerçekleştirdik. Tabi yıllar yılı bu artık bir gelenek oldu. Yeni yılın ilk arifesinde doğan çocuklarımızın hem yeni yıla girmenin heyecanıyla birlikte hastanede olmak her ikisini de birlikte kutlamak yine burada bulunuyoruz" diye konuştu.