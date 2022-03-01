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Diyarbakır ve bölgenin hasta yükünü taşıyan hastane hizmetine yenisini ekledi

Sağlık alanında yeniliklere devam eden Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi yönetimi, hizmetlerine bir yenisi daha ekledi.

Sağlık 01.03.2022, 09:47
Diyarbakır ve bölgenin hasta yükünü taşıyan hastane hizmetine yenisini ekledi

Sağlık alanında yeniliklere devam eden Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi yönetimi, hizmetlerine bir yenisi daha ekledi.

Diyarbakır ve bölgenin adeta hasta yükünü karşılayan Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi vatandaşlara hizmette sınır tanımıyor. Hastane bünyesinde mesai saatleri dışında EMG(Elektromiyografi) ünitesinde hizmet verilmeye başlandı. Nöroloji Uzman Dr. Rüstem Öztürk ve deneyimli EMG teknikeri eşliğinde hastalara hem iğnesiz hem de iğneli EMG çekim hizmeti sunulmaya başlandı.

Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Günay Kozan, mesai dışında da hizmet verilmesi ile hastaların uzun randevu süresi beklemeksizin EMG çekimlerini yapılmasına başlandığını dile getirdi. Başhekim Kozan, uygulamanın hastalar arasında memnuniyet oluşturduğunu ve hasta yararına olan bu tür hizmetlerin devam edeceğini kaydetti.

Vatandaşlara kaliteli hizmet vermek adına birçok çalışma yaptıklarını belirten ve EMG konusunda da bilgi aktaran, Dr. Öztürk, EMG’nin sinir ve kas sistemlerinin ayrıntılı olarak incelenmesi, bir hasarın olup olmadığının tespit edilmesi, bir kas hastalığının olup olmadığına dair teşhis konulması için oldukça önemli bir teşhis yöntemi olduğunu söyledi.

Kaslarla birlikte kişinin duyu sinirlerinin ne kadar normal çalıştığı bilgisi de bu yöntem ile teşhis edilmekte olduğunu belirten Öztürk, “Her yaş grubunda uygulanabilir, gebelik döneminde uygulanmasında bir sakınca yoktur. EMG çekim işlemi ortalama 30 dakika sürmek üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada hastanın sinir ve kas duyusuna ilişkin şikayetlerinin bulunduğu bölgeye elektrotlar bağlanır ve ardından sinir iletimleri, refleksleri incelenir. Bu uygulamada elektrotlar aracılığı ile kişiye düşük düzeyde elektrik akımı verilerek kas - sinir dokusundaki tepkiler, hareketler kaydedilir. Çok düşük düzeyde verilen bu elektrik akımı sayesinde motor sinirlerin hareketlerini sağlayan liflerin durumu değerlendirilir. İkinci aşamada ise tek kullanımlık iğne elektrotlar kullanılır ve birinci aşamada sinirlerin iletim ölçümü gerçekleştirilirken ikinci aşamada kullanılan iğne elektrotlar sayesinde kasların incelenmesi de yapılmış olunur. Bu aşamada iğne sadece kişinin kas dokusuna batırılır, elektrik veya herhangi bir ilaç verilmemektedir" dedi.

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