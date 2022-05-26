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Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Tekin: “Geldiğimiz süreçte 262 bin pozitif vakamız vardı. Şu anda 10’nun altındayız”

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, kentte pandemi boyunca 262 bin civarında pozitif vaka olduğunu, ancak son gelişmelerle birlikte bu sayının 10’un altına indiğini söyledi.

Sağlık 26.05.2022, 09:14
Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Tekin: “Geldiğimiz süreçte 262 bin pozitif vakamız vardı. Şu anda 10’nun altındayız”

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, kentte pandemi boyunca 262 bin civarında pozitif vaka olduğunu, ancak son gelişmelerle birlikte bu sayının 10’un altına indiğini söyledi.

Türkiye’de pandemi süreci boyunca pik seviyelerin yaşanmasıyla vakalar yüzbinleri gördü. Süreç içinde sert yükselişler yaşanan pandemide, her geçen gün vaka sayılarında düşüşler yaşanmaya devam ediyor. Pamdeminin ilk gününden bugüne kadar Diyarbakır’da 262 bin civarında pozitif vaka olduğunu açıklayan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, kentte şu an itibariyle vakaların 10’nun altına düştüğünü kaydetti.

“Diyarbakır olarak dört defa pik yaşadık”

Diyarbakır’ın korona virüs tablosunu İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklayan Dr. Tekin, Türkiye çapında vaka sayıları artık binli sayılarla ifade edildiğini anımsattı. Geçenlerde 900’lere kadar düştüğünü hatırlatan İl Sağlık Müdürü Dr. Tekin, “Binin altına düştüğünde sağlıkla ilgili tamamıyla bir serbestlik ortaya çıkacak. Maske takma zorunluğu tamamıyla ortadan kalmış olacak. İnşallah yakın bir zamanda da bu hedefimize ulaşacağımıza eminiz. Biz, Diyarbakır olarak baktığımızda yaklaşık bu iki yıl zarfı içerisinde dört defa pik yaşadık. Ama Allah’a hamdolsun ki, bu yaşadığımız bütün piklerde hiçbir vatandaşımız sağlık hizmetini alamadan ne bir vefat, ne de evde ciddi bir anlamda sıkıntı yaşama anlamında baktığımızda bir sorunla karşılaşmadık. Özellikle sağlık çalışanlarımızın özverisi, fedakârlığıyla ciddi bir sağlık hizmeti verdiğimizi düşünüyorum. Gerek 112’lerimizle acil sağlık hizmetleri vatandaşlarımızı evlerinden alıp hastanelere nakillerini, evde tedavileri; bunun yanı sıra, aile hekimliklerinde verilen sağlık hizmeti. Bunun yanı sıra, ilçe sağlık müdürlüğümüzden verilen filyasyon hizmetleri de evde ilaçların verilmesi, PCR’larının alınması, bilgilendirmelerin yapılmasına kadar pandemi konusunda yapılması gereken her adımı attığımızı düşünüyorum” dedi.

“Yüzde 64,3 oranında aşı oranımız var”

Özellikle hastane boyutuna da bakıldığında çok dinamik bir süreç yaşadıklarını ifade eden Dr. Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu süreç zarfı içerisinde başta Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere üniversite hastanesi, Selahaddin Eyyubi, merkezde büyük hastanelerimiz; bunun yanı sıra özel sektördeki özel hastanelerimiz de ciddi bir şekilde katkı verdiler ve il olarak topyekûn olarak Covid-19 ile mücadelemizi sürdürdük. Bu geldiğimiz süreç içerisinde toplamda 262 bin civarında pozitif vakamız vardı. Toplumun yaklaşık yüzde 14’üne tekabül ediyor. Pozitiflik oranımız vardı. Yüzde 64,3 oranında da aşı oranımız var. Yapılmış olan, ulaşılmış vatandaşlarımız var. Tabi bu aşıları yaparken dağ, taş demeden, kahvehane demeden sahada ciddi bir şekilde efor sarf edildi ve vatandaşımızın aşı ile buluşması sağlandı. Tüm bu yapmış olduğumuz işlemler, almış olduğumuz tedbirler, uygulamış olduğumuz tedavilerle birlikte Allah’a çok şükür Diyarbakır olarak da bugün baktığımızda vaka sayısı olarak 10’un altındayız. 100 bin olarak ifade etmek gerekiyorsa bakan beyin açıkladığı gibi, yaklaşık 100 binde 3,2’liklerdeyiz. Çok düşük, ciddi bir rakam. Mavi kategoride yer alıyoruz. Allah’ın izniyle test pozitiflik oranlarımıza baktığımız zaman yüzde 1,5-2’ler civarında seyrediyor. Bu açıdan baktığımız zaman Diyarbakır olarak, artık yavaş yavaş pandemiyi gündemimizden çıkardığımızı ve artık normal sağlık hizmetlerimize yöneldiğimizi, sağlık hizmet kalitemizi ve çeşitliliğini artırmak için çaba içerisinde olduğumuzu buradan rahatlıkla ifade edebilirim.”

“326 yoğun bakım yatağımız vardı, bunların tümünü geri çektik”

Hastanelere baktıklarında toplamda 6 pozitif vaka olduğunu aktaran Dr. Tekin, sözlerini şöyle tamamladı:

“Şu anda yoğun bakımlarda Allah’a çok şükür herhangi bir hastamız yatmıyor. Bu anlamda baktığımız zaman artık hastanelerimizin de normal sağlık işleyişine geri döndüğünü ifade edebilirim. Bundan sonraki süreçte de inşallah az önce zikrettiğim gibi, pandemiyle ilgili çok anormal bir durum açıkçası beklemiyoruz. Bu yaza çok sağlıklı bir şekilde vatandaşlarımızın gireceğini ve çok daha sağlıklı bir şekilde yaşayacağımızı açıkçası düşünüyorum. Vatandaşlarımız da yine tedbirlerini elden bırakmadan, netice itibariyle baktığımızda sadece pandemiye mahsus değil, her zaman ne diyorduk? Ellerimizin yıkanması, kişisel hijyenimize dikkat edilmesi bunlar sadece Covid-19 ile ilişkili değil, genel olarak baktığımızda bulaşıcı hastalıklarla en büyük tedbirdir. Bu anlamda yine vatandaşlarımızın hijyenlerine, mesafelerine dikkat etmek koşuluyla, aşılarını yaptırmak suretiyle inşallah artık Covid-19’ u geride bıraktığımızı düşünüyorum. Bizim çok ciddi anlamda bir yoğun bakım hizmeti vardı. 326 yoğun bakım yatağımız vardı. Bunların tümünü geri çektik. Normal sağlık hizmetine geri verdik. 1 milyon 800 bin civarındaki bir il için 2 vaka, 3 vaka hakikaten bizim için yok denilecek seviyede.”

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