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Diyarbakır 2’nci aşıda geride kaldı

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Görevlisi Muhammet Asena, genç hastalarda öz güven oluştuğunu ve kendilerine bir şey olmayacağı kanaatinde olduklarını belirterek, “Şu anda hasta popülasyonuna baktığımızda özellikle genç ve gebe hastalarda korona virüs etkilerinin çok daha ağır izlediğini görüyoruz. Kesinlikle tüm topluma buradan duyurumuz, çağrımız ikinci doz aşılarımızı da gecikmeden, bir an evvel yapmalarıdır” dedi.

Sağlık 03.11.2021, 13:27
Diyarbakır 2’nci aşıda geride kaldı

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Görevlisi Muhammet Asena, genç hastalarda öz güven oluştuğunu ve kendilerine bir şey olmayacağı kanaatinde olduklarını belirterek, “Şu anda hasta popülasyonuna baktığımızda özellikle genç ve gebe hastalarda korona virüs etkilerinin çok daha ağır izlediğini görüyoruz. Kesinlikle tüm topluma buradan duyurumuz, çağrımız ikinci doz aşılarımızı da gecikmeden, bir an evvel yapmalarıdır” dedi.

Diyarbakır’da 2’inci aşılama oranında yüzde 57 seviyelerini korurken korona virüs vaka oranında ise 100 binde 77 seviyelerine kadar geriledi. İkinci doz aşılamada geride olan kentte korona virüs ile mücadelede en önemli hastanelerinden biri olan Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Görevlisi Muhammet Asena, vatandaşlara aşı olmaları konusunda çağrıda bulundu.

“Korona virüsün kimde hangi genetik yapıda ne hasar vereceği belli değil”

Son iki yıldır pandemiyle ciddi bir mücadele verdiklerini belirten Başhekim Dr. Asena, “Özellikle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanemizde son iki yıl içinde yatan hastalarımız yine kaybettiğimiz hastalarımızla beraber Diyarbakır’da ciddi bir mücadele verildi. Diyarbakır ve bölgede ortalama 4 defa bir pik yaşadı. Tabii bu süre zarfı içinde toplumsal olarak hemen hemen etkilenmeyen hane halkı kalmadı. Bununla beraber ilk doz aşılama bilindiği üzere Türkiye’de şu an yüzde 90, ama ikinci doz aşı yine yüzde 70 seviyelerinin üzerinde. Bölgemizde ise hala turuncu kategorisindeyiz. Burada da bizim saptayabildiğimiz insanlarda bir öz güven var. Hani bana bir şey olmaz gibi bir savunma mekanizması gelişmiş. Bu da yani toplumsal bir bağışıklık oluştuğu kanaati, lakin şu anda hasta popülasyonuna baktığımızda özellikle genç ve gebe hastalarda korona virüs etkilerinin çok daha ağır izlediğini görüyoruz. Kesinlikle tüm topluma buradan duyurumuz, çağrımız ikinci doz aşılarımızı da gecikmeden, bir an evvel yapmamız. Çünkü korona virüs kimde hangi genetik yapıda hangi hanede nasıl gidileceği kesinlikle belli değil. İkinci doz aşılarımızı da yapalım” diye konuştu.

“Korona vakalarının gerilemesi bizim için aslında umut verici bir tablo”

Havaların soğumasıyla birlikte hastanelerin acillerinde ciddi bir yığılma beklediklerinin bunun olmaması için vatandaşlara aşı olmaları konusunda çağrıda bulunan Başhekim Dr. Asena, “Şu an görülen, en son rakamlarda Diyarbakır geçen hafta 100 binde 84’lerdeyken şu an 70 ileride. Bu bizim için aslında umut verici bir tablo. Yine sonbahardayız. Kış ayına giriyoruz. Bilindiği üzere Influenza yine Rinna virüs yani kronik hastalıklar zemininde ciddi bir tekrar etkilenme aslında öngörüyoruz, bekliyoruz. Lütfen bir an önce aşılarımız olalım. Çünkü bu önümüzdeki günlerde acillerde tekrar bir kronik hastalıklardan dolayı bir yük oluşacak, bununla beraber bir korona virüs yükü de eklenirse yine acillerimizde ve sürüntü alanlarımızda yaşadığımız o yığılmaları ve kuyruklarını lütfen tekrar yaşamayalım ve bir an önce ikinci doz aşılarımızı yapalım” şeklinde konuştu.

“Günde 100 kişi aşı oluyor”

Günlük hastanelerinde 100’e yakın vatandaşın aşı olduğunu ifade eden Başhekim Dr. Asena, “Aşılama oranlarımız bizim Gazi Ayşegül Eğitim ve Araştırma Hastanesinde biz yaklaşık 25 aşı odamızla hizmet veriyoruz. Aşılamaların ilk gününde günlük ortalama 3 bin 500 4 bin civarı ortalama aşılama yaptık burada aşı uygulandı. Fakat son dönemlerde şuanda kendi hastanemizde günlük 100 civarı, bir aşı uygulanıyor” ifadelerini kullandı.

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