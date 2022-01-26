Diyaliz hastasını UMKE ekipleri, kapalı köy yolunu aşarak kurtardı

Kilis’in Musabeyli ilçesinde diyaliz hastasını ambulans köy yolunun karla kapalı olduğu için gidememesi üzerine UMKE ekipleri, köyden alarak hastaneye sevkini sağladılar.

Kilis ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Musabeyli ilçesine bağlı Yedigöz köyünde 6 gündür kar nedeniyle hastaneye ve diyalize gidemeyen Halil Tilki, 112’yi arayarak yardım istedi. 112 Acil Sağlık ekipleri, köy yolunun kapalı olması ve dik yokuşlar nedeniyle köye gidememesi üzerine UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) ekiplerinden yardım istedi. Kilis’ten yola çakan UMKE ekipleri, karlı köy yollarını aşarak Yedigöz köyüne ulaştı. 1,5 saatlik çalışma sonucu Halil Tilki, UMKE ekipleri tarafından alınarak Kilis-Hatay yolunda bekleyen ambulansa bindirildi. Halil Tilki, 6 gündür diyalize girmediğini, ağrıları attırdığı için mecbur bugün 112’yi aradığını ifade ederek, “Mecbur olmamış olsam aramazdım. Allah devletimizden razı olsun” dedi.