DİYABETLİLER KORONA VİRÜSTEN DAHA ÇOK ETKİLENİYOR
Diyabetli bireyler, viral enfeksiyonlarla mücadelede büyük risk altındadır. COVID-19’dan etkilenme olasılıkları da yüksek bireylerdir. Bunun nedeni, kan şekeri düzeylerinin değişken olması ya da yüksek olmasından kaynaklı vücudun bağışıklık sisteminin düşmesidir. Kişi diyabetini iyi yönetiyor ise bu durumdan daha hafif etkilenebilir.
Dr.Fevzi Özgönül''Yayınlanan çalışmalar, coronavirüs ile enfekte hastaların yaklaşık %10’unun diyabet hastası olduğunu ve ölüm oranın yüksek olduğunu gösteriyor. COVID-19 enfeksiyonunun özellikle kötü kan şekeri kontrollü bireylerde daha ağır seyrettiği belirtilmektedir. Diyabetli bireylerin beraberinde kalp hastalıkları, obezite veya başka komplikasyonlara sahip olmaları, COVID-19’dan ciddi şekilde etkilenmelerine neden olmaktadır. Bu kişilerin ev karantinasın da olmasıkarbonhidrat alımının, stres-depresyonun ve kilo alımının artması; günlük aktivite miktarının azalması ile sonuçlanmıştır. Ayrıca C ve D vitamini, Omega-3, çinko, selenyumun COVID-19’un üzerinde olumlu etkilere sahip olduğu belirtilmiştir. En önemli konu bu bireylerde kan şekeri kontrolü sağlamak ve bağışıklık sistemini desteklemektir.''diye belirtti.
Peki beden aklımızı kullanarak beslenme ile bu durumdan nasıl korunabilir ve kontrolü sağlayabiliriz?
Tüm bunların dışında evde hareketli olmaya dikkat edin. Hijyen kurallarına uymaya özen gösterin. İyi beslenerek vücudunuzu, maske ile de mesafenizi korumaya devam edin.
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