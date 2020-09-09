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Dişler hakkında şaşırtıcı gerçekler

Dişlerimizin aynı zamanda vücudumuzun vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak dişlerimize her zaman hak ettiği özeni göstermiyoruz.

Sağlık 09.09.2020, 09:58
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Dişler hakkında şaşırtıcı gerçekler

Dişlerimizin aynı zamanda vücudumuzun vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak dişlerimize her zaman hak ettiği özeni göstermiyoruz.

Diş Hekimi Pertev Kökdemir de dişlerimiz ile ilgili 5 şaşırtıcı gerçeği paylaştı.

1-Diş minesi insan vücudundaki en sert maddedir. Üzerine gelen yaklaşık 300 kg yüke kırılmadan direnebilir. Ancak şişe kapağı açmak için dişlerimizi kullanmayı tavsiye etmiyoruz.

2-Parmak izi gibi herkesin izi farklıdır.

3-Ağız içinde 300’den fazla bakteri türü vardır.

4-Dişler doğmadan önce oluşmaya başlar.

5-İnsanların %35’de 20 yaş dişi yaş dişi çıkmaz.

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