banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Netflix Türkiye üyelik paket fiyatlarına zam
Netflix Türkiye üyelik paket fiyatlarına zam
'Herkesi ismiyle soyadıyla söyleyeceğim'
'Herkesi ismiyle soyadıyla söyleyeceğim'
Ankaragücü Galatasaray’ı yendi, dipten kurtuldu...
Ankaragücü Galatasaray’ı yendi, dipten kurtuldu...
Doğum günün kutlu olsun Beşiktaş
Doğum günün kutlu olsun Beşiktaş

Dişindeki apse ölümüne yol açıyordu: Ameliyat ve 2 aylık tedavi sonucu hayata tutundu

Ordu’da yaşayan 59 yaşındaki İhsan Sağra, dişindeki apseyi ‘kendiliğinden geçer’ diye önemsemeyince kendini ameliyat masasında buldu. Yaklaşık 2 aylık tedavi süreci ile ölümden dönen Sağra, ağrılarından da kurtuldu.

Sağlık 04.03.2021, 12:59
1
Dişindeki apse ölümüne yol açıyordu: Ameliyat ve 2 aylık tedavi sonucu hayata tutundu

Ordu’da yaşayan 59 yaşındaki İhsan Sağra, dişindeki apseyi ‘kendiliğinden geçer’ diye önemsemeyince kendini ameliyat masasında buldu. Yaklaşık 2 aylık tedavi süreci ile ölümden dönen Sağra, ağrılarından da kurtuldu.

İhsan Sağra, dişinde başlayan ağrılar sonrası, şehirdeki bir diş kliniğine gitti. Ancak buradaki diş hekimleri dişinde apse (iltihap) oluştuğunu, apseli halde bu dişi çekemeyeceklerini söyleyerek, Sağra’yı evinde geri gönderdi. Ağrıları dayanılmaz olan ve boyun bölgesinde de şişlik oluşmaya başlayan Sağra, Medical Park Ordu Hastanesi’nde başvurdu. Sağra’nın Kulak Burun Boğaz Polikliniği’nde yapılan tetkikleri sonrası apse yüzünden vücudunda ciddi enfeksiyon oluştuğu, bu enfeksiyonun da kafa tabanına ve akciğerine yayıldığı görüldü. Hasta, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Yılmaz’ın acil olarak gerçekleştirdiği ameliyat ve yaklaşık 2 ay kadar süren tedavi sonrası sağlığına kavuştu.

“Hasta bir ay boyunca uyudu”

Medical Park Ordu Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Yılmaz, hastadaki iltihabın kafa tabanından başlayarak akciğere kadar ilerlediğini ve ameliyat sonrasında bir ay yoğun bakım servisinde uyuduğunu belirterek, “Hastamız İhsan bey, yaklaşık 2 ay önce bize boynunda şişlik, yutamama ve ağzını açamama şikayeti ile başvurdu. Öncesinde diş ağrısı şikayetleri olmuş. Bazı yerlerle görüşmüş ve apse olduğu için çekilemeyeceği söylenmiş. Sonrasında eve gitmiş ve o ağrıları çekmiş. Yüzü de şişmeye başlayınca bize geldi. Geldiğinde tomografisini çektik ve boynunda çok yaygın bir enfeksiyon olduğunu gördük. Kafa tabanından başlayıp, akciğere kadar uzanıyordu. Dolayısı ile acil müdahale edilmesi gerekiyordu. Ameliyathaneye aldık ve diş hekimimiz bu esnada dişlerini çekti. Biz boynunu açarak apseli dokuları temizledik. Sonrasında yapılan işlemlerde hastamız bir ay boyunca uyudu” dedi.

“Bu hastalık nadir görülür, çoğu insan hayatını kaybeder”

Hastalığın, nadir görüldüğünü ve buna yakalanan insanların büyük kısmının hayatını kaybettiğini kaydeden Opr. Dr. Ahmet Yılmaz, “Çok tehlikeli olur ve hızlı ilerler. Esasında bu hastalığa yakalananların çoğu hayatını kaybeder ama İhsan bey çok dirençli çıktı ve mücadele etti. Biz de elimizden geleni yaptık ve sonuçta başarılı bir süreç oldu. 2 ay sürdü ancak hastamız iyileşti ve şuan aramızda” dedi.

“Hastalardaki ‘iltihaplı dişe müdahale edilmez’ algısı yanlış”

Medical Park Ordu Hastanesi’nde görevli Diş Hekimi Samet Akbaş da diş kökü apselerinin istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini ve kimi zaman ölümlere yol açabildiğini kaydederek, “Hastamızda, çene altına kadar uzanan kronik apse, sonrasında boyun bölgesini tutmuş. Acil müdahalesi yapıldıktan sonra hastamız uzun bir tedavi sonucundan sonra iyileşti. Fakat hastamız daha önceden diş tedavilerini yaptırabilseydi, böyle hayati bir sonuç ile karşılaşmayacaktı. Tedavi edilmeyen çürükler sonrasında diş apseleri gelişiyor. Hastalarımızda da yanlış bir bilgi var, apseli diş tedavi olma, çekimi yapılmaz diye biliniyor. Böyle bir durum yok, aksine apseli dişe acilen müdahale edilmesi tedavi edilmesi gerekir” şeklinde konuştu.

Şu anda sağlığına kavuştuğunu kaydeden 59 yaşındaki İhsan Sağra da yemek yemeye başlayabildiğini ifade ederek, operasyonlar sonucu sağlığına kavuştuğunu kaydetti.
Yorumlar (0)
banner422
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 27 46
6. Gaziantep FK 27 43
7. Alanyaspor 26 42
8. Karagümrük 27 41
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 26 33
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Kayserispor 26 28
16. Rizespor 27 28
17. Başakşehir 27 26
18. Erzurumspor 27 26
19. Ankaragücü 26 23
20. Denizlispor 26 21
21. Gençlerbirliği 26 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 27 51
3. Leicester City 27 50
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 25 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 27 34
14. Southampton 26 30
15. Burnley 27 29
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 27 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20