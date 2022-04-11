Dişçi korkusu “uyutularak” tedavi sayısını artırdı

Çocukluk çağında başlayan ve ileri yaşlarda da devam eden dişçi korkusu, ağız ve diş sağlığıyla ilgili birçok tedavinin ertelenmesine neden oluyor. Son dönemde daha da arttığı gözlemlenen dişçi korkusu “uyutularak tedavi” yöntemine olan talebi artırıyor. Normal tedavilere göre daha ağrılı geçen gömülü diş ve yirmi yaş diş çekimi ile implant uygulamaları, yetişkin hastalarda genel anestezi altında yapılıyor.

Medicana International Ankara Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzman Dt. Mehmet Askar, çocukların yanı sıra yetişkinlerde de görülen “dişçi korkusu”nun yersiz olduğunu ancak bu durumla başa çıkamayanları “uyutarak” tedavi ettiklerini belirtti. Yetişkin hastalarda uyutularak diş cerrahi işlemlerinin son dönemde sıklıkla tercih edildiğini aktaran Mehmet Askar, “Diş hekimi korkusu olan çocuk ve yetişkin hastalar, bulantı refleksi olduğu için tedavi sırasında cerrahi işlem bölgesinde izolasyonun ve hasta stabilizasyonunun sağlanamadığı hastalar ve diş hekimi ünitinde işlem yapılmasının mümkün olmadığı özel gereksinimli bireylerin diş tedavileri uyutularak yapılıyor” ifadelerini kullandı. Askar, işlem süresi uzun olan çoklu implant tedavileri, büyük kist veya tümör operasyonları durumlarında da hasta konforu için de genel anestezinin tercih edildiğini dile getirdi.

Aynı gün taburcu imkanı

Gömülü kalan yirmi yaş dişlerinin çekimi ile komplike olduğu düşünülen diş çekimlerinin de hasta uyutularak yapılabildiğini belirten Askar, “Sedasyon veya genel anestezi altında yapılan işlemler tam teşekküllü bir hastanede, ameliyathane ortamında ve alanında uzman bir anestezi ekibiyle tamamlanır. Hastamızın eşlik eden kronik sistemik bir hastalığı veya takip gerektiren özel bir durumu yoksa aynı gün içinde taburcu edilir” bilgisini paylaştı.

İmplant uygulamalarında daha sık tercih ediliyor

Teknolojiyle birlikte gelişen implant uygulamalarına ilginin her geçen gün arttığını vurgulayan Askar, şunları kaydetti:

“Tek diş eksikliklerinde komşu dişleri küçültmeye gerek kalmadan eksik diş boşluğunun kapatılabilmesi, çoklu diş kaybının veya tam dişsizliğin olduğu durumlarda hastalara hareketli protez yerine sabit protez imkanı sunması gibi avantajları hastalarımızın dental implantları tercih etmesindeki temel sebeplerdir. İmplant cerrahisinin genel anestezi altında tamamlanması, cerrahi işlem yaptıramadığı için implant tedavilerini ertelemek zorunda kalan hastalarımız için konforlu bir yöntemdir. Hastaya özel tedavi planlamasıyla implant uygulamasından sonra birkaç gün iyileşme için beklenerek implantın kemikle kaynaşması sağlanır ve implant üstleri için kaplama ve protez aşamalarına klinikte devam edilir.”