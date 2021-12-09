Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Askar: “İmplant tedavisine başlarken PCR testini muhakkak yaptırın”

İmplant cerrahisinden önce hastanın Covid-19 geçmişinin ve devam eden hastalık bulgularının sorgulanmasının implantın başarısızlıkla sonuçlanabilecek komplikasyon riskini en aza indireceğini bildiren Diş ve Çene Cerrahisi Uzman Dr. Dt. Mehmet Askar, implant uygulamasından önce hastanın Covid kontrollerinin yapılması gerektiğini söyledi.

İmplant tedavisi hakkında bilgi veren Medicana International Ankara Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzman Dr. Dt. Mehmet Askar, tek veya çoklu diş kayıplarının tedavisinde sıklıkla tercih edilen dental implantların kısa ve uzun dönemdeki başarısının implantların kemikle birleşmesi ve implant çevresinde sağlıklı kemik oluşmasını sağlayan fizyolojik aktiviteye bağlı olduğunu belirtti. Askar, “Covid-19 pandemisiyle birlikte gittikçe artan vaka sayıları ve Covid sonrası dönemde de devam eden hastalık bulgularının dental implantlar gibi cerrahi işlem uygulanan hastalarda korona virüsün kemiğin iyileşmesi ve implantların birleşmesi üzerine olan etkileri konusunda merak uyandırıyor. Ağız, diş ve çene cerrahisinin önde gelen uluslararası dergilerinden Journal of Oral Maxillofacial Surgery’nin 2021 yılında yayınlanan bir makalesine göre Covid-19 geçiren hastalarda bozulan hücresel etkileşimin kemik yapım-yıkım dengesini bozabilir, implant çevresinde kemik rezorbsiyon yerine kemik kaybı riskini arttırabilir” dedi.

Dt. Askar, özellikle aşırı immun yanıt gelişen hastalarda kemik yıkım aktivitesinin artarak yeni kemik yapımının azalabileceğini ve bunun implant çevresinde kemik kaybı riskini arttırdığını ifade ederek, Covid-19 ile birlikte azaldığı düşünülen bölgesel kanlanmanın ise iyileşmeyi geciktirebileceğinin diğer riskler arasında olduğuna dikkat çekti. Dr. Dt. Mehmet Askar, implant cerrahisinden önce hastanın Covid-19 geçmişinin ve devam eden hastalık bulgularının sorgulanmasının implant başarısızlığı ile sonuçlanabilecek komplikasyon gelişmesi riskini en aza indirdiğini belirterek, “Hastaların mutlaka implant uygulamasından önce PCR testlerinin negatif olması gerekir. İmplant uygulamasından hemen sonra implantın kemikle kaynaşmasının erken dönemlerinde pozitifleşen PCR testleri yine tedaviyi etkilemektedir” dedi.