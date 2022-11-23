Diş sağlığını bozan alışkanlıklar

Diş Hekimi Dr. Melih Şengül, ’’Dişinizi bir araç gibi kullanıyorsanız dikkatli olun. İplik koparmak, paket açmak ve tırnak kemirmek gibi alışkanlıklar diş sağlığını bozan alışkanlıklardır’’ dedi.

Diş Hekimi Dr. Melih Şengül, günlük hayatta bazı alışkanlıkların diş sağlığını tehdit ettiğini söyledi. Dr. Şengül, ’’Dişi bir araç gibi kullanmak, iplik koparmak, paket açmak, tırnak kemirmek, dile piercing takmak, İşte diş sağlığınızı bozan alışkanlıklar’’ dedi.

Dr. Melih Şengül, diş sağlığını bozan alışkanlıkları şöyle sıraladı:

’’Şişe kapaklarını ya da ambalaj kağıtlarını dişlerinizle açmak; bu alışkanlık dişlerinizin yıpranmasına ve çatlamasına yol açar.

Gereksiz ve yanlış kürdan kullanmak.

Dilinize piercing yaptırmak; piercing yapılmış bir dil, aşırı ağız sulanmasına, enfeksiyona, acıya, şişmeye, ufalanmış dişlere, salya üretiminde fazlalığa ve sinir dokularında hasara neden olur. Ön dişlerinize çarpan piercing vidası dişlerinizde hasara yol açar.

Diş sıkmak ya da gıcırdatmak; kalem kemirmek, pipo içmek, dişle ip koparmak, kabuklu yemişleri dişle kırmak.

Dişlerinizi fırçalamadan yatmak; eğer dişlerinizi fırçalamaz ve ağız bakımınızı yapmazsanız, dişlerinizde oluşan plaklar diş eti hastalıklarına ve ağzınızda üreyen asit ise dişlerinizin zarar görmesine yol açar. Dişi fırçaladıktan hemen sonra asitli içecekler içmek. Asitli içecekler hem aşındırıcıdır hem de içerdikleri renklendiriciler sebebiyle fırçalanmış diş üzerinde zararlı etkilere sahiptir.

Dişleri karbonatla fırçalamak; ilk anda dişleri temizliyor, beyazlatıyor gibi görünse de karbonat kullanımı alışkanlık haline geldiğinde diş minesinde aşınmaya yol açacak, dişlerin lekelenmesi ve renk değişimi çok daha hızlı olacaktır.

Dişlerinizi sıkıyor veya gıcırdatıyorsanız gece diş koruyucusu kullanmadan yatmak; diş sıkmak veya gıcırdatmak dişlerinizde ciddi aşınmalar oluşturabileceği gibi tedavisi çok zor eklem rahatsızlıklarına ve yüzde asimetriye yol açar.

Başkasının diş fırçasını kullanmak; ne kadar yakın olursanız olun, başkasının diş fırçasını kullanmayın. Başkasına ait fırçalar, birçok yabancı bakteriyi barındırır ve sizin bu fırçayı kullanmanız sağlığınızı tehdit eder.

Tırnak yemek; tırnaklarınızı yemeniz zamanla dişlerinizde yıpranmaya ve diş minesinin köşelerinin kırılmasına yol açar.

Şekerli sakız kullanmak; şekerli sakız ve şekerler diş çürümelerine yol açar.

Parmak emmek; parmak emmek dişlerin sırasını bozar. Emzik ve biberonlar da iki yaşındaki bebekler için aynı nedenle sakıncalıdır.

Yatmadan önce meyve suyu içmek; meyve sularındaki asit gece boyunca ağzınızda kalarak dişlerde hasara yol açar. Özellikle diş gıcırdatıyorsanız aşınma etkisi daha çok olur.

Asitli ve renkli içecekleri pipetsiz içmek; özellikle diş beyazlatma işlemi yaptırdıysanız, rengi korumak için çay ve kahve gibi koyu renkli içecekleri pipetle içmek faydalı olacaktır.’’

Hangi durumlarda doktora başvurulması gerektiğini belirten Dr. Şengül, “Bu alışkanlıklardan bağımsız olarak baş-boyun-kulak ağrısı, kulak çınlaması, migren tipi ağrılar, kafa, boyun ve omuz kaslarındaki gerginlikler, çene ekleminde ağrı, yutkunma zorlukları, uyku bozuklukları gibi şikâyetlere eşlik eden diş aşınması da varsa bu durum diş kapanış bozukluğuna bağlı olabilir. Mutlaka bir diş doktoruna başvurun” şeklinde konuştu.