Diş implantları sizin için uygun mu?

Diş implantları, eksik dişlerin tamamlandığı ve beraberinde estetik bir görünümün elde edildiği doğala en yakın uygulamadır. Diş hekiminiz, kırık veya eksik dişlerin yerine konulması için size en iyi çözümü sunar. Çünkü, şimdi ve gelecekte en konforlu diş tedavisinin sağlığının tadını çıkarmanızı ve özgürce gülümsemenizi istiyoruz.

Diş İmplantları doku ile uyumlu son derece ufak ve uzmanı tarafından yapıldığında sizlere hiç sorun çıkartamayacak titanyum vidalardır. Bundan 10 yıl öncesine kadar bazı sistemik hastalıkları olanlarda sınırlı kullanımı varken günümüzde Zirkotitan ve Akıllı Hidrofilik İmplant teknolojisi ile kullanım sınırlamaları oldukça azalmaıştır.

Yaşınız kaç olursa olsun, eğer sağlıklı bir çene kemiğiniz varsa implant sizin için en doğru seçenek olabilir.