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Diş hekimi Ayşenur Çam: "Ramazan ayında da dişler günde iki kez fırçalanmalı”

Ramazan ayında da diş fırçalamanın önemli olduğunu aktaran Elazığ Mediline Hastanesinde görevli diş hekimi Ayşenur Çam, "Hastalarımıza Ramazanda da günde iki kez dişlerini fırçalamalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Sağlık 26.04.2022, 10:28
Diş hekimi Ayşenur Çam: "Ramazan ayında da dişler günde iki kez fırçalanmalı”

Ramazan ayında da diş fırçalamanın önemli olduğunu aktaran Elazığ Mediline Hastanesinde görevli diş hekimi Ayşenur Çam, "Hastalarımıza Ramazanda da günde iki kez dişlerini fırçalamalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Elazığ Mediline Hastanesi Dış Hekimi Ayşenur Çam, Ramazan ayında diş sağlığı için nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında da bilgi verdi. Ramazan ayında dolgu, kanal tedavisi, diş çekimi ve çeşitli protezlerin uygulamasını yapabildiklerini belirten diş hekimi Ayşenur Çam, "Dolgu dediğimiz tedavide derin dolgu ve yüzeysel dolgu olmak üzere iki farklı şekilde uygulama yapabiliyoruz. Yüzeysel dolgularda herhangi bir anestezi uygulamasına gerek bulunmazken, derin dolgularda hastanın ağrıyı hissetmemesi için anestezi uygulaması yapabiliyoruz. Kanal tedavisi gibi işlemlerde de dişin sinirinin alınması durumu söz konusu olacağı için hastaya anestezi uygulaması yapıyoruz. Diş çekiminde de aynı şekilde hastanın ağrı hissetmemesi için anestezi uygulaması yapıyoruz. İşlem sonrasında hastanın kan yutma gibi bir durum olabileceği için bu işlem sonrasında hastanın orucunun bozulduğunu bu işlemin ramazan sonrasında veya iftar sonrasında yaptırmasını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

"Ağız kokusunu azaltmak için diş fırçalamaya öneriyoruz"

Ramazanda bir diğer dikkat edilmesi gereken hususun diş bakımı olduğunu aktaran diş hekimi Ayşenur Çam, "Ramazan haricinde nasıl günde iki kez fırçalama yapıyorsak, hastalarımıza Ramazanda da günde iki kez fırçalama yapılmasını tavsiye ediyoruz. İftar sonrasında yapılacak olan fırçalama sahura kadar olacak çürümeyi engellerken sahurda yapılacak diş fırçalamada gün içerisinde gün içerisinde ağzımızda oluşacak tükürük akışının azalmasıyla birlikte meydana gelecek çürük riskini minimuma indirecektir. Gün içerisinde ağız kuruluğuna bağlı olarak ağız kokusunu azaltmak için diş fırçalamanın faydalı olduğunu aynı şekilde diş fırçalamayla birlikte dilin fırçalamasının da gerektiğini hastalarımıza söylüyoruz" şeklinde konuştu.

Dolgu ve kanal tedavisi gibi işlemlerde uygulanan anestezi uygulamasının diyanet fetvasına göre orucu bozmadığını ifade eden diş hekimi Çam, "Ancak çekim sonrasında kan yutma gibi bir durum söz konusu olduğu için ve hastanın kanamaya bağlı olarak tansiyonunun düşmesi gibi bir durumun söz konusu olmaması için oruç tutmamasını tavsiye ediyoruz. Tedavi sırasında su yutma, kan yutma veya kullanılan materyalin yutulması orucu bozacaktır. Hastaların işlem sırasında yutkunma durumuna dikkat etmesi gerekmektedir. Ramazan ayı nedeniyle hastalarımızın çoğu şiddetli ağrı hissetseler de bu ağrıyı geçiştirmekten veya ağrıdan kaçmak için ilaca başvurmaktadır. İlaç kesin bir tedavi olmamakla birlikte işlem sonrasındaki iyileşmeyi de bozabilmektedir. Ramazan ayında hastalarımızın yaptığı en büyük hatalardan biri de şiddetli bir ağrı, şiddetli bir enfeksiyon hissetseler dahi tedaviyi Ramazan nedeniyle aksatmalarıdır. Hastalarımıza bu durumda yani sağlık durumu söz konusu olduğu için böyle bir ertelemeye gitmemeleri en yakın sağlık kuruluşuna ve diş hekimine başvurmalarını tavsiye ederiz" dedi.

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