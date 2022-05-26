Dış görünüşü ile ilgi çekiyor, hamilelerin ilgi odağı

Vitamin deposu olarak adlandırılan ve genellikle hamilelerin tercih ettiği kuşkonmaz, tezgahlarda 35 TL’den satılıyor.

Zonguldak’ta kent merkezinde faaliyetlerini sürdüren paşa manavı Zonguldak’ta ilk kez genellikle hamile bayanların tercih ettiği ve vitamin deposu olarak adlandırılan kuşkonmazı tezgahlara getirdi. Dış görüşünü ile büyük ilgi çeken kuşkonmaz, hamile bayanların ilgi odağı oldu. Demeti 35 TL’den satılan kuşkonmaz, kısa süre içerisinde tezgahlarda tükenme noktasına geldi. Vatandaşların kuşkonmaza ilgisi olduğunu söyleye esnaf Hüseyin Akgöz, “Kuşkonmaz yurt dışında yetişen bir bitki. Ülkemizde de yerli olarak Eskişehir’de yetişmekte. Vitamin olarak da çok faydalı. Hamile bayanlar için çok faydalı bir bitki. Çocukların gelişimi içinde çok faydalı. Fiyatı demet olarak 35 TL. Şekli biraz garip İnsanlar bu bitkiyi pek bilmiyor. Müşterilerimize bilsinler alsınlar diye biz tanıtıyoruz. Sonra’da hiç sormadan alıyorlar. Zonguldak’ta sadece bizde var. İlk zamanlarda insanlar çekiniyordu ama şuanda ilgi var” dedi.