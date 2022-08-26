Dış gebelik ihmal edilirse ölüme yol açabiliyor
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Çağlar Yıldız, dış gebeliğin ihmal edilmesi durumunda ölüme yol açabileceğini söyledi.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Çağlar Yıldız, dış gebeliğin ihmal edilmesi durumunda ölüme yol açabileceğini söyledi.
Tıpta ektopik gebelik olarak adlandırılan dış gebelik hakkında bilgilendirmede bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Çağlar Yıldız “Dış gebelik, rahim içinde yerleşmesi gereken gebelik kesesinin rahim dışında başka bir yerde yerleşmesi durumudur. Erken gebelik, anne adaylarındaki kayıplarının en sık yaşandığı durumlardır. Doğum hekimlerinin en çok önemsediği durumlardır. Erken teşhis hastalığın tedavisi açısından önemli bir yere sahiptir” dedi.
Erken teşhis önemli
Erken teşhis durumlarında tedavilerinin ilaç ile mümkün olacağını belirten Doç. Dr. Yıldız, “İleri vakalarda ameliyat ile tedavileri mümkün. Dış gebelik belirtileri; vajinal lekelenme ve kanama, keskin ağrılar, karnın tek tarafında meydana gelen ağrı, kilo kaybı, sindirim sisteminde bozukluk, baş dönmesi bayılma ve rektal basınçtır” ifadelerini kullandı.
Doç. Dr. Çağlar Yıldız son olarak dış gebeliğin erken teşhis edilmediği ve hastanın tedavi görmediği durumlarda karnının içerisinde meydana gelen kanamalardan dolayı ölüm riskinin olduğunu belirtti.
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