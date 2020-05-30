Diş Beyazlatmak İçin 14 Doğal Yöntem

Düzenli olarak dişlerimizi fırçalasak da, kendimizce gerekli özeni göstersek de kimi zaman dişlerimizin sarardığına tanık oluruz. Diş beyazlatmak için farklı yöntemler ve ekstra işlemler uygulamamız gerekebilir. Mükemmel bir şekilde gülümseyeceğinizi vaat eden ürünleri market raflarında ve diş hekimi ofislerinde kolayca bulabilirsiniz. Ancak! Market raflarına uzanmadan veya diş hekiminizin koltuğuna oturmadan önce bu doğal bitkisel çözümleri denemenizde fayda var. İşte doğal yollarla diş beyazlatma yöntemleri!

1. Hindistan Cevizi Yağı

Hindistan cevizi yağı ağzın içinde bekletilerek veya gargara yaparak kullanılabilir. Bu yağ dişlerinizi pisliklerden arındıracaktır. Hindistan cevizi yağı ayrıca dişlerinizdeki tartarları temizler. Haftada bir kere gargara yaparak bile bembeyaz dişlere sahip olabilirsiniz.

2. Çilek

Çilek vücudumuzdaki PH dengesini düzenler ki bu da dişler için çok faydalı bir şeydir. Çileği yerken diş yüzeyinizin daha pürüzsüz olduğunu hissedersiniz. Bunun sebebi de çileğin çekirdeklerinin bir nevi diş peelingi görevini üstlenmesidir.

3. Elma

Elmada, diş beyazlatıcı ürünlerde bulunan malik asit bulunmaktadır. Ama! Elmanın fazla asidik bir meyve olmasından dolayı fazla tüketildiğinde, diş minesinin incelmesine neden olduğu bilinmektedir. Bu yüzden elma tüketirken yanında bir dilim de peynir tarzında ürünler tüketmelisiniz.

4. Kereviz

Şimdi diş lekelerine veda etmek ister misiniz? O zaman hemen bir parça kereviz yemenizi öneriyoruz. Neden mi? Kereviz doğal bir diş fırçası görevi görmektedir. Yüksek su içeriğiyle tükürük üretimi yapar ve doğal ağız temizleyicilerini devreye sokar.

5. Havuç

Havuçdaki A vitamininin göze iyi geldiğini biliyoruz. Peki ya diş minesine iyi geldiğini?.. Havuç veya havuç suyu ağızdaki tükürük miktarını arttırır ve bir nevi ağız temizliği görevi yapar.

6. Brokoli

Evet sırada çoğumuzun yemekten hoşlanmadığı brokoli var :) Ama maalesef ki bu sağlıklı besini bolca tüketmelisiniz. Çiğ yendiğinde diş yüzeyini hafif aşındırır ve gözle görülür lekeleri yok eder. Brokolinin içinde bulunan demir, diş minesine ve oyuğa neden olan asitleri uzak tutan görünmez bir duvar işlevini gerçekleştirir.

7. Peynir

Peynir sadece kemiklerimizi güçlendiren kalsiyum içermiyor. Kalsiyumun yanı sıra diş çürümesini ve asitli yiyeceklerin dişte yarattığı hasarı önleyen, laktik asitleri içerisinde bolca bulundurmaktadır. Bol bol tüketmenizi öneriyoruz.

8. Su

Su cildinizin kurumasını ve dişlerinizdeki lekelerin oluşmasını önler. Terkos su, diş yüzeyini aşındırdığı için içme suyu kullanmanızı öneririz. Gülümsemenizin beyaz ve parlak olmasını sağlayan, pigment açısından zengin olan yiyecek ve içecekleri tükettikten sonra mutlaka su için. Ayrıca su içmek, ağız içindeki asit oranını da azaltmaktadır.

9. Somon

Somonda bulunan D vitamini, vücudunuza giren kalsiyum ve fosforu iyice emmesini sağlar. Bu da dişlerinizin daha çabuk beyazlamasına ve temizlenmesine destek olur.

10. Ananas

Ananasta bulunan bir enzim olan Bromelain, dişlerin temizlenmesiyle ağızda oluşan plakların yok olmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca ananasta bulunan sitrik asit de iyi bir antibakteriyeldir. Günde bir bardak ananas suyu içmek, ağız ve diş sağlığı açısından oldukça faydalı bir yöntemdir.

11. Fesleğen

Doğal bir antibiyotik olarak bilinen bu bitki, diş boşlukları ve bakteri oluşumunu engelleyici özellikleri de içinde barındırıyor. Her gün olmasa da arada bir fesleğen çayı içmeniz sizin için yararlı olacaktır. Fesleğenin sindirime büyük katkısı olduğunu da es geçmeyelim.

12. Soğan ve Sarımsak

Kokularından dolayı yemeyen ve nefret edenler bir kez daha düşünsün! Soğan ve sarımsakta tiyosülfinatlar ve tiyosülfonatlar olarak adlandırılan bakteriyi ve plak üretimini azaltan özellikler bulunur. Ayrıca bu bitkilerin renksiz olması da dişlerinizde leke bırakmayacağı anlamına da gelmektedir. Bu yüzden gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

13. Tuz

Diş macununuza tuz eklemeyi deneyin. Tuz iyi bir antibakteriyeldir. Tuzun aşındırıcı özelliğinden dolayı dişlerinizdeki kalıntıları gidererek temizliğini sağlar.

14. Karbonat

Karbonat dişleri beyazlatmak için kullanılan en bilindik yöntemdir. Bu yüzden onu sona sakladık. Biraz su ve karbonatı karıştırıp dişlerinizi bu karışımla fırçaladığınızda, dişlerinizin temizlendiğini göreceksiniz. Yapılan araştırmalara göre karbonat, en güçlü ve güvenilir diş beyazlatıcı olarak gösterilir.