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Diş ağrısına ne iyi gelir? İşte ev yapımı şifa olacak yöntemler...

Dişlerinize vuran diş ağrısı, diş hekiminizi göremeyeceğiniz bir zamanda, örneğin gecenin ortasında şiddetlenebilir. Ev yapımı ilaçlar kullanmanız şiddetin azalmasına, acıyı hafifletmenize ve geçici bir rahatlama sağlamanıza neden olur.

Sağlık 28.02.2022, 16:13
Diş ağrısına ne iyi gelir? İşte ev yapımı şifa olacak yöntemler...

1. Soğuk Kompres

Diş ağrısı şişkinlikle ilişkiliyse, yanağınızın dışına (20 dakika aralıklarla 20 dakika boyunca) soğuk bir kompres tutmak biraz rahatlama sağlayabilir. Johns Hopkins Medicine, soğuğun bölgeyi uyuşturduğunu ve bunun da rahatlama sağladığını, aynı zamanda şişkinliği ve iltihabı azalttığını belirtiyor. Soğuk kompres geçici bir rahatlama sağlayabilir ve uykuya dalmanıza yardımcı olabilir, ancak diş ağrınızın temel nedenini çözmez. Çürüğünüz veya başka bir diş probleminiz varsa, durumun iyileşmesi için diş hekiminize görünmeniz gerekir.

2. Karanfil yağı

Karanfil yağı, diş ağrısı ile ilişkili ağrı ve şişliği geçici olarak azaltmak için kullanılabilir. Bu ev yapımı diş ağrısı ilacı için bir pamuk topuna birkaç damla karanfil yağını emdirin. Pamuk topunu nazikçe dişinizin ve diş etinizin ağrılı bölgesine sürtün.

Karanfil yağı doğal bir anestezik olan öjenol içerir, bu yüzden ağrının dinmesine yardımcı olur. Ancak, karanfil yağı sadece diş ağrınızın acısına yardımcı olur, temel sorunu çözmez. Eğer farklı tatlara da alışkın değilseniz karanfil yağının tadı hoşunuza gitmeyebilir.

3. Tuzlu Su İle Çalkalama

Dişiniz ağrıyorsa ve diş etleriniz şişmişse, ağzınızı ılık, tuzlu suyla yıkamak biraz rahatlama sağlayabilir. Bir bardak ılık suya birkaç çay kaşığı tuz ekleyin. Karışımı ağzınızın etrafında gezdirin ve sonra suyu tükürün.

Bir diş ağrınız olduğunda hem sıcak hem de soğuk su rahatsız edici olsa da, ılık su yatıştırıcıdır. Ilık su ağrıyı hafifletmeye yardımcı olurken tuz da diş eti dokunuzdaki şişliği azaltacaktır. Yine de belirtmek gerekir ki, bu etkiler sadece geçici çözümlerdir.

4. Diş Ağrısı İlaçları

Bir diş ağrısıyla başa çıkmak için, reçetesiz satılan ilaçları paketin talimatlarına göre alabilirsiniz. İlacı ağrıyan dişinize karşı tutmamanız önemlidir, çünkü bu durum yakındaki diş eti dokusunu yakabilir ve daha fazla rahatsızlığa neden olabilir.

Ağrı kesici ilaçlar, dişçi randevunuzu beklerken sizi rahatlatabilir, ancak diğer ev ilaçları gibi, uzun vadeli bir çözüm değildir. Ağrınızı ilaçla gidermeye çalışır ve tedavi ettirmezseniz dişiniz daha da kötüleşebilir.

Diş Hekimine Ne Zaman Gözükmeli?

American Dental Assocaition, ağrıyan dişinizi derhal bir dişçiye göstermenizi tavsiye etmektedir, bu sebeple hemen bir randevu alın. Diş hekimleri genellikle acil hastalar için müsait zaman dilimleri bırakır, bu nedenle aynı gün randevu alabilirsiniz. Bir diş apsesi belirtisi varsa - ateş, yüz şişmesi veya dişinizde sürekli bir ağrı gibi - ve diş hekiminize görünemiyorsanız, tedavi için acil servise gidin.

Diş Ağrısını Önleme

Birçok farklı diş rahatsızlığı diş ağrısına neden olabilirken, en olası sebep çürüklerdir. Neyse ki, dişlerinizi çürüklerden korumak için evde yapabileceğiniz birçok şey vardır. Özellikle hassas diş etleri için ekstra yumuşak kıllara sahip olan bir diş fırçası ile dişlerinizi günde iki kez fırçalayın ve diş ipi kullanmayı unutmayın. Kontroller için diş hekiminizi düzenli olarak ziyaret etmeniz de önemlidir. Bir çürüğü erkenden fark ederseniz, size sancılı bir diş ağrısı vermeden önce algılanabilir ve tedavi edilebilir.

Ev yapımı diş ağrısı ilaçları, dişçi randevunuzu beklerken sizi rahat ettirebilir, ancak sorunun kökenine inemezler. (Colgate)

#diş ağrısı #şifa #diş #Ağrı
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