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Dili boğazına kaçan vatandaşa hayati müdahale

Elazığ’da bir kuyumcu dükkanında kan şekerinin düşmesiyle bir anda yere yığılan adamın dili boğazına kaçtı. Adam, kuyumcunun müdahalesi ile kurtulurken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Sağlık 01.08.2022, 13:41 01.08.2022, 14:38
Dili boğazına kaçan vatandaşa hayati müdahale

Olay, Kuyumcular Çarşısı içerisindeki bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte kuyumcuya giden diyabet hastası vatandaş, ayakta beklerken ‘Şekerim düştü’ dedi. Şahıs tam oturacakken bir anda yere yığıldı. Kuyumcu Bayram Saydam, şahsın çenesinin kilitlendiğini ve dilinin boğazına kaçtığını tespit etti. Saydam ve arkadaşı, şahsın kilitlenen çenesini açtı ve dilini boğazından çıkardı. Ardından şahsa çikolata verildi. Çikolata yiyen vatandaş bir süre sonra ayağa kalktı.

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O anlar kuyumcu dükkanının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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