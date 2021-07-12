Dikkat! Bu belirtiler hipotiroidi veya hipertroidi işaret ediyor

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Dahiliye Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ayhan Levent, tiroid bezi rahatsızlığının yol açtığı etkilere dikkat çekti.

Tiroid hormonları yaşamsal fonksiyonları düzenliyor

Tiroid bezinin adem elmasının altında nefes borusunun ön kısmında yer alan kelebek şeklinde bir salgı bezi olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Ayhan Levent, “Bu bezden salgılanan T3 ve T4 hormonları, yeni doğan döneminden yaşamın sonuna kadar zeka gelişimi, büyüme ve gelişme gibi vücudun yaşamsal fonksiyonlarını düzenliyor. Tiroid bezinin yetersiz ya da fazla çalışmasına bağlı tiroid hastalıkları görülebiliyor. Tiroid bezinin yetersiz çalışması hipotiroidi, fazla çalışması ise hipertiroidi olarak adlandırılıyor.” dedi.

Bu belirtilere dikkat!

Yrd. Doç. Dr. Ayhan Levent, tiroid bezinin yetersiz çalışması durumunda saç dökülmesi, unutkanlık, uykuya eğilim, kabızlık, soğuğa tahammülsüzlük, depresif ruh hali, vücutta ödem oluşması ve kadınlarda adet düzensizliği gibi belirtilerin görülebildiğini belirtti. Dr. Ayhan Levent, trioid bezinin fazla çalışması durumunda ise terlemede artış, çarpıntı, sinirlilik, sıcağa tahammülsüzlük, tansiyon yüksekliği, ellerde titreme, gözlerde büyüme, ishal ve uykusuzluk gibi belirtilerin ortaya çıkabildiğini ifade etti.

Hastaya uygun dozu belirlemek önemli

Sinsi ilerleyen tiroid bezi hastalıklarında tedavinin hastalığın türüne göre değiştiğini vurgulayan Dr. Ayhan Levent, “Poliklinikte tiroid hastalığından şüphelenilen hastalar, kan tahlili ve tiroid ultrasonografi ile birlikte değerlendiriliyor. Hipotiroidi saptanan hastalara tiroid hormon tedavisine başlanıyor. Bu noktada önemli olanın hastaya uygun dozu belirlemek olduğunu söyleyebiliriz. Hormonun kandaki seviyesine göre her hastaya farklı doz ilaç tedavisi uygulanıyor.” dedi.

Semptom görülen hastalar vakit kaybetmemeli

Hipertiroidi varlığında kanda yüksek bulunan tiroid hormonunu baskılayan tedaviye başlandığını belirten Yrd. Doç. Dr. Ayhan Levent, “Eğer ilaçlarla yeterli seviyede tiroid hormonu baskılanmazsa tiroid ultrasonografi sonuçları da göz önünde bulundurulup hastanın yaşı ve tercihine göre cerrahi operasyon ya da radyoaktif iyot tedavisi ile hipertiroidi kontrol altına almaya çalışılıyor. Hekim olarak tavsiyem bahsettiğim hipotiroidi ya da hipertiroidi semptomları olan hastaların zaman kaybetmeden dâhiliye veya endokrinoloji uzmanına muayene olmalarıdır.” diye konuştu.