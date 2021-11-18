Devlet hastaneleri başhekimleri ile değerlendirme toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar İl sağlık Müdürü Serhat Korkmaz başkanlığında Çay, Emirdağ, Sandıklı ve Şuhut devlet hastaneleri başhekim ve müdürlerinin katıldığı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Afyonkarahisar İl sağlık müdürlüğü tarafından kurum ve kuruluşlarımızın verimliğinin ve sunulan sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi, belirli aralıklarla yapılmaya devam ediyor. Bu bağlamda Çay, Emirdağ, Sandıklı ve Şuhut devlet hastaneleri başhekim ve müdürlerinin katıldığı değerlendirme toplantısı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi toplantı salonunda yapıldı. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz başkanlığında, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Ahmet Murat Koyuncu ve Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Muhammed Yeğit’in de katılımıyla yapılan toplantıda, hastanelerin çalışmaları tek tek ele alınarak verimlilik kriterlerine göre incelendi. Bunun yanında hastanelerin genel işleyişleri, Covid salgın sürecindeki çalışmalar ve aşı gibi konular da ele alındı. Hastane kapasiteleri ve sunulan hizmetlerde kurumlarımızın daha verimli hale getirilmesi için yeni projeler üzerinde görüş alış verişi yapılması ile toplantı son buldu.