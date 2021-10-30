DEÜ’lü diş hekimleri, pratik eğitimlerini fantom laboratuvarında alıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Fantom Laboratuvarı, 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi’nde açıldı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, geleceğin diş hekimi adaylarına modeller üzerinde gerçeğe en yakın deneyimi yaşatacak laboratuvarın çağa ayak uyduran yetkin diş hekimlerinin yetişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Tıp ve sağlık bilimleri alanlarında uluslararası standartlarda faaliyet gösteren Dokuz Eylül Üniversitesi’nin iki yıl önce İzmir’e kazandırdığı ve bu yıl ilk öğrencilerine kavuşan DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde hizmet verecek olan Fantom Laboratuvarı, DEÜ 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi’nde açıldı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve üniversite mensuplarının katılımıyla açılan laboratuvarda eğitim gören öğrenciler, gerçeğe en yakın mankenler üzerinde ağız diş sağlığı hizmetlerini alacak, uygulama prosedürlerini öğrenecek ve el becerilerini geliştirme fırsatı yakalayacak. Eğitim verecek hocalarının uyguladığı işlemleri kendi fantom modelleri üzerinde takip edecek öğrenciler, klinik uygulamalar öncesinde yetkinliklerini artırarak gerçeğe en yakın deneyimi kazanacak.

"Yetkin diş hekimleri yetiştireceğiz"

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, görev süreleri boyunca sağlık alanında birçok hizmet ve yatırımı ülkemize kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, “Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 Ekim 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan kararı ile kurduğumuz ve yeni akademik yılla ilk öğrencilerimizi kabul ettiğimiz DEÜ Diş Hekimliği Fakültemiz de bu yatırımlarımız arasında yer alıyor. Teorik ve mesleki bilginin yanı sıra el becerisi de gerektiren diş hekimliği eğitiminde kullanılan Fantom Laboratuvarı’nı, yine öğrencilerimiz için hizmete açtık. Hastayı en iyi şekilde taklit eden çağdaş fantom kafaların, tedavi koltuğunun, reflektörün, diş hekimliğinde kullanılan makine, teçhizat ve aletlerin bulunduğu bu kliniğimizde, aynı zamanda dijital diş hekimliği üzerine de yoğunlaşacağız. Böylece çağa ayak uyduran yetkin diş hekimlerinin yetişmesini destekleyeceğiz” dedi.

DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin bilimsel araştırmalar, eğitim ve sağlık hizmeti alanlarında çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlatan Rektör Hotar, “Yürüteceğimiz akademik çalışmalar ve öğretim faaliyetlerimizin fakültemizin markalaşmasına katkı sağlayacağını biliyoruz. Fantom Laboratuvarımız da bu amacımıza hizmet ediyor. En yeni teknolojilerle eğitim verdiğimiz öğrencilerimizi geleceğe hazırlayacak; vatanımıza milletimize faydalı bireyler olarak yetiştirmeye devam edeceğiz. Fakültemizde görevli hocalarımıza ve öğrencilerimize başarılar diliyor; Fantom Laboratuvarımızın Güzel İzmir’imize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.