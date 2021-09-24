DEÜ, ileri yaş kanserlerinde umut olacak

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Onkoloji Enstitüsü Klinik Onkoloji Anabilim Dalı bünyesinde Türkiye’de ilk kez kurulan Geriatrik Onkoloji Bilim Dalı, ileri yaş kanserlerinin tanı, teşhis ve tedavisinde kullanılacak yöntemlerin geliştirilmesine hizmet edecek. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, ‘Silver Tsunami’ olarak adlandırılan yaşlı nüfus artışıyla ileri yaş kanserlerinin de artmasının beklendiğini ifade ederek, “Ülke olarak bu duruma hazırlıklı olmamız gerekiyor. Geriatrik Onkoloji Bilim Dalımız ileri yaştaki kanser hastalarımız için daha iyi tanı, teşhis ve tedavi olanaklarının geliştirilmesine katkı sağlayacak” diye konuştu.

Türkiye’nin ilk Geriatrik Onkoloji Bilim Dalı, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Onkoloji Enstitüsü Klinik Onkoloji Anabilim Dalı bünyesinde resmi olarak kuruldu. Daha önce de Türkiye’nin ilk Transnasyonel Onkoloji Anabilim Dalını ve Ergen ve Genç Erişkin Tümör Bilim Dalını kuran ilklerin üniversitesi DEÜ, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından gelen "uygundur" yazısıyla Geriatrik Onkoloji Bilim Dalında da faaliyetlerine resmen başladı. DEÜ bünyesinde kurulan Geriatrik Onkoloji Bilim Dalı ile ileri yaştaki kanser hastalarının tanı, teşhis ve tedavisinde kullanılacak yaklaşımlar, multidisipliner bir anlayışla ele alınacak, bilimsel çalışmalar yapılarak bu alanda faaliyet gösteren hekimlerin bilgi ve deneyimlerinin artırılması sağlanacak.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Türkiye’de ilk kez kurdukları Geriatrik Onkoloji Bilim Dalının Türkiye’de ve uluslararası alanda önemli bir rol üstleneceğini ifade etti.

Dünyada hızla artan yaşlı nüfusun ‘Silver Tsunami’ olarak adlandırıldığını belirten Rektör Hotar, “Türkiye’de ve dünyada yaşam süresinin artmasıyla birlikte ileri yaş kanserli hasta sayısının da büyük oranda artış göstereceği biliniyor. Bizim de ülke olarak bu duruma hazırlıklı olmamız, gerekli sağlık planlamalarını yapmamız gerekiyor. DEÜ Onkoloji Enstitüsü Klinik Onkoloji Anabilim Dalı bünyesinde kurduğumuz Geriatrik Onkoloji Bilim Dalımız da ileri yaştaki kanser hastalarımız için daha iyi tanı, teşhis ve tedavi olanaklarını geliştirmek üzere çalışmalarına şimdiden başladı. Geriatrik Onkoloji Bilim Dalı ile bu alanda çalışacak hekimlerimizin yetkinliklerini artıracak, ileri yaştaki kanser hastalarımızın sorunlarını multidisipliner bir yaklaşımla ele alacak ve uluslararası işbirlikleriyle en uygun tedavilerin uygulanması için çaba göstereceğiz. Bölgenin tek onkoloji enstitüsü olan DEÜ Onkoloji Enstitümüz bünyesinde hizmet veren Geriatrik Onkoloji Bilim Dalı’nın başta her zaman el üstünde tuttuğumuz yaşlılarımız olmak üzere, tüm insanlığa, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nur Olgun de, DEÜ’nün Geriatrik Onkoloji Bilim Dalını kurarak öncü rolünü bir kez daha yerine getirdiğini dile getirerek, "İleri yaş kanser hastalarında aşırı tedavi ve eksik tedaviden kaçınılarak ideal tedavinin uygulanması elzemdir. Bizlerin önerisi ve Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın desteği ile kurduğumuz Geriatrik Onkoloji Bilim Dalı da, bu alanda daha iyi tanı ve tedavi olanaklarının geliştirilmesine hizmet edecek" diye konuştu.