Depremzedelere yerinde ve kesintisiz hizmet

DÜZCE(İHA) – Geçtiğimiz hafta meydana gelen depremin ardından dakikalar sonra depremzedelerin yardımına koşan Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Arama Kurtarma (UMKE) ekipleri 14 gündür kesintisiz hizmet veriyor. Ailelerini bırakıp depremzedelerin yardımına koşan UMKE ekipleri hem vatandaşın sağlığı ile ilgileniyor hem de hayır duası alıyor.

Düzce’de 23 Kasım’da saat 04.08’de Gölyaka ilçesi merkez üssü olan 5.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremden dakikalar sonra ailelerini güvenli yerlerde bırakan UMKE ekipleri depremzedelerin yardımına koştu. Deprem anında korku ve travma yaşana Düzcelilere sağlık hizmeti veren UMKE ekipleri yaklaşık 14 gündür de şehrin birçok noktasında kurulan çadır kent ve geçici barınma merkezlerinde bulunan vatandaşların sağlık yardımına koşuyor. Depremin ilk dakikalarından itibaren saha da olan UMKE ekipleri aynı zamanda sağlık kuruluşlarındaki görevlerini de ihmal etmeden yaparken bir taraftan da gönüllülük esasına dayanan ekiplerinde deprem travmasını yaşayan Düzcelilere destek olmaya çalışıyor. Bu çerçevede ekipler, çadır ve geçici barınma merkezlerinde kalan depremzedelerin tansiyonlarını, şeker hastalarının şekerini ölçüyor, acil müdahale gerektiren durumlar olduğunda UMKE araçlarıyla vatandaşları sağlık kuruluşlarını götürüyorlar.

“70 kişilik ekiple 14 gündür hizmet veriyoruz”

UMKE ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgiler veren Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, “23 Kasım gecesi depremle birlikte bütün vatandaşlarımız gibi sağlık çalışanlarımız da durumdan etkilendi. Ama burada kendi yakınlarını dahi düşünmeden sağlık hizmeti vermek üzere 4.10’dan itibaren tüm sağlık tesislerinde sağlık hizmetlerini yürütmeye devam ettiler. Ben buradan tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımıza bugüne kadar göstermiş oldukları fedakarlıktan dolayı çok teşekkür ediyorum. Depremin ilk anında itibaren tüm acil vakaalara hizmet verip ertesi günde normalleşme süreciyle normal poliklinik hizmetlerine döndüler. Devletimiz burada ne kadar güçlü olduğunu ilk andan itibaren gösterdi ve tüm imkanlarıyla Düzce seferber oldu. Bizde Sağlık Müdürlüğü olarak burada gerekli hizmetleri en üst seviyede vermeye devam ettik. Deprem sonrası kurulan çadırların önünde UMKE ve sağlık ekiplerimiz, vatandaşlarımıza sağlık hizmeti ve muayene faaliyetlerini yürütebilmek üzere hem mobil muayene aracımızı hem de UMKE çadırı kurduk.70’in üzerinde personel ile vatandaşımıza çadırlarda yerinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Buradaki hizmeti yürüten arkadaşlarımıza da göstermiş oldukları özverilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten o günü sanki deprem yaşamamış gibi sağlık çalışanlarımız ailelerini, arabalarına, akrabalarına, büyüklerinin yanına bırakarak sağlık tesislerine geldiler ve tüm vatandaşımızın yanında yer aldılar" dedi.

“Can kaybımız olmadı 39 yaralımız ise taburcu oldu”

Yasin Yılmaz depremde 39 kişinin yaralandığını ve yapılan tedavilerin ardından taburcu edildiklerini söyledi.

Yılmaz ayrıca “Vatandaşlarımızın kaldığı diğer çadır kentlerde de hizmetlerimiz ve faaliyetlerimiz devam ediyor. Sağlık çalışanı arkadaşlarımız orada. 112 ekiplerimiz, UMKE ekiplerimiz, 1. basamaktaki hekim arkadaşlarımız olsun hizmet vermeye devam ediyorlar. Aynı şekilde de yani depremin ertesi günü 24 Kasım günü diğer tüm sağlık tesislerimizde hizmetlerimizi devam ettirdik” dedi.