Depremzedelere yemek yaparken kalp krizi geçirdi, bypass ile sağlığına kavuştu

Depremzedelere yemek yaparken kalp krizi geçiren 65 yaşındaki Mehmet Karayılan, Gaziantep Özel ANKA Hastanesinde minimal invaziv (Küçük Kesi) yöntemi İle gerçekleştirilen bypass cerrahisi ile sağlığına kavuştu.

Depremzedelere yemek yapmak isterken aniden fenalaşan 65 yaşındaki Mehmet Karayılan, Gaziantep Özel ANKA Hastanesine getirildi. ANKA Hastanesinde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Utkan Sevük tarafından muayene edilen ve yapılan tetkikler sonucu kalp krizi geçirdiği anlaşılan Karayılan, hemen ameliyata alındı. Karayılan, Doç. Dr.Sevük tarafından meme altından kapalı yöntemle yapılan bypass ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Minimal invaziv cerrahi yöntemi ile gerçekleştirilen operasyon sonrası kapalı olan 4 damarı açılan Karayılan, “Depremin ardından yaşadıklarımız hiç kolay değildi. Ben aşçıyım. Depremden etkilenen vatandaşlara yemek yapmak istedim. Bir anda göğsümde ve kolumda uyuşma ile ağrı hissettim. Yaşadığım yoğun stres ve yorgunluktan olduğunu düşündüm. Sıkıntı geçmeyince ANKA Hastanesi’ne başvurdum. Kalp krizi geçiriyormuşum. 4 damarımın tıkalı olduğunu duyunca çok korktum. Depremin olumsuz etkileri sürmesine rağmen ANKA Hastanesi’nde çok konforlu bir sağlık hizmeti aldım. Beni sağlığıma kavuşturan doktorum ve kendimi güvende hissettiren hastane yönetimine çok teşekkür ederim” dedi.

Doç. Dr. Sevük başarılı geçen operasyonla ilgili, “Hastamızın 4 damarı tıkanmıştı. Hastamızı göğüs kemiğini kesmeden, kapalı yöntemle meme altından yapılan koroner bypass yöntemi ile sağlığına kavuşturduk. Tıkalı olan koroner kalp damarlarının açılması için yapılan bypass ameliyatı, artık küçük kesi yöntemi olarak da bilinen minimal invaziv cerrahi ile tedavi edilebiliyor. Açık cerrahiye göre hastaya birçok avantaj sağlayan bu yöntem göğüs kemiği açılmadan 3-4 cm’lik kesiler aracılığı ile yüksek teknolojili ekipman ve görüntüleme yöntemlerinin kullanılmasıyla gerçekleştiriliyor. Minimal invaziv bypass cerrahisi, açık kalp cerrahisi uygulanabilecek bütün hastalar için uygulanabiliyor. Kapalı by-pass ameliyatları ile hastalar 24 saat içinde ayağa kalkıp normal hayatlarına devam edebiliyor” ifadelerini kullandı.