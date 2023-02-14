Depremin ilk gününden itibaren toplam 146 bin 806 sağlık personeli görev yapıyor

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölgede 146 bin 806 sağlık personeli görev yapıyor.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Sağlık Bakanlığı depremden etkilenen bölgelerde salgın hastalık riskine karşı halk sağlığı çalışmalarına ağırlık verdi.

Depremin ilk gününden itibaren, diğer illerden sevk edilen ekiplerle birlikte bölgede 15 bin 706 UMKE ve 112 personeli, sağlık tesislerinde 18 bin 97 doktor ve 113 bin 3 sağlık personeli olmak üzere, toplam 146 bin 806 personel görev yapıyor. Bölgede şu an 2 bin 103 ambulans, 296 UMKE aracı, 6 uçak ambulans ve 11 helikopter ambulans bulunuyor. Deprem bölgesinden diğer illere hava ambulanslarıyla bin 577, kara ambulanslarıyla 36 bin 74, deniz araçlarıyla 327 olmak üzere toplam 37 bin 978 yaralının sevki yapıldı. Halen hastanelerde 19 bin 300 yaralının tedavisi devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı ayrıca salgın hastalık riskine karşı da gerekli önlemleri aldı. Afet bölgesindeki 10 ilde 6 Şubat’tan bugüne kadar 300 bine yakın kişiye birinci basamakta muayene, 2 bin 846 gebe izlemi, 9 bin 685 bebek ve çocuk izlemi yapıldı. 4 binden fazla noktadan su örneği alınarak yetersiz görülen yerlerde klorlama işlemi yapıldı. Bölgeye yeterli sayıda kuduz, tetanos ve çocukluk çağı aşıları gönderildi.

Sağlık Bakanlığının deprem bölgelerinde halk sağlığına yönelik bilgilendirme sitesi "https://deprem.saglik.gov.tr" açıldı. Hazırlanan 300 bin broşür ve 12 bin afiş, yarından itibaren sahaya dağıtılmaya başlanacak.