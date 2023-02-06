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Depremde yaralanan 4 kişi ambulans uçakla Ankara’ya getirildi
Depremde yaralanan 4 vatandaş Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Adıyaman’dan Ankara’ya getirildi.
Sağlık 06.02.2023, 23:05
Depremde yaralanan 4 vatandaş Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Adıyaman’dan Ankara’ya getirildi.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkıma sebep olan deprem sonucu yaralanan 4 vatandaş Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Adıyaman’dan Ankara’ya getirildi. Yaralı vatandaşlar tedavileri için Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.