Depremde yaralanan 4 kişi ambulans uçakla Ankara’ya getirildi

Depremde yaralanan 4 vatandaş Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Adıyaman’dan Ankara’ya getirildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkıma sebep olan deprem sonucu yaralanan 4 vatandaş Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Adıyaman’dan Ankara’ya getirildi. Yaralı vatandaşlar tedavileri için Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.