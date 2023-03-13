Depremde hayatını kaybeden hemşirenin ismi çalıştığı hastanede yaşatılacak

Ailesini ziyarete gittiği Hatay’da deprem sonrası ailesiyle enkaz altında kalarak vefat eden 25 yaşındaki palyatif hemşiresi Arife İlayda Açık’ın ismi görev yaptığı Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nde konferans salonuna verildi. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, "Ailesini ziyaret için gidiyor. Pazar günü dönecekmiş aslında hava şartlarından dolayı dönüşünü sabah ya da 1 gün sonraya aldırıyor. Anne, baba ve 1 ağabeyiyle birlikte 4 kişi vefat ediyor, bir tek diğer ağabeyi kurtuluyor. İsmini, konferans salonumuza verelim dedik, bu şekilde kalbimizde yaşatmaya çalışacağız" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 46 bini aşkın vatandaş hayatını kaybederken çok sayıda vatandaş da yaralandı. 2020 yılında Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’ne atanarak mesleğe başlayan 25 yaşındaki hemşire Arife İlayda Açık da 6 Şubat’taki deprem öncesi izin alarak doğduğu ve anne, baba ve 2 kardeşinin yaşadığı Hatay Kırıkhan’a ziyarete gitti. Ailesiyle geçirdiği tatil sonrası 5 Şubat’ta İstanbul’a dönmek için hazırlık yapan hemşire Arife İlayda’nın hava şartları nedeniyle dönüşünü ertelediği öğrenildi. 6 Şubat Pazartesi yaşanan depremde edinilen bilgiye göre Arife İlayda hemşire anne, baba ve ağabeyiyle birlikte Kırıkhan’daki evlerinin enkazının altında kalırken, bir süre sonra cansız bedenlerine ulaşıldı. Hemşire ve ailesinin vefatı hastane personelinde büyük üzüntüye neden olurken hastane yönetimi, Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’nde bulunan eğitim salonu olarak kullanılan konferans salonuna, hemşirenin adını verdi. Covid servisinde de uzun süre görev yapan, resim yeteneği bulunan ve çok sayıda tablo yapan genç hemşirenin yaptığı bir tablo da salonun girişine asıldı. Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nin bağlı bulunduğu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş ve mesai arkadaşları ise hemşire Arife İlayda’yı anlattı.

“Kalbimizde yaşatmaya çalışacağız"

Genç hemşirenin ailesini görmek için gittiği Hatay’da depreme yakalandığı söyleyen Prof. Dr. Murat Dilmener, Acil Durum Hastanesi’nin de bağlı bulunduğu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, “Ülkemizde 11 ili içine alan çok büyük bir deprem felaketi yaşandı, bu felaketten dolayı birçok vatandaşımızı kaybettik. Kaybı olan vatandaşlarımızın hepsine baş sağlığı, kayıplarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bu kayıpların içinde bizim de çok sevdiğimiz Arife İlayda isimli bir hemşiremiz var. Kendisi 2020 yılında burası açıldığında Sağlık Bakanlığı tarafından hemşire olarak atanmıştı. Okulunu yeni bitirmişti, ilk çalışma yeri burasıydı. Önce covid servislerimizde çalıştı, çok başarılı bir şekilde çalıştı. Sonra palyatif bakım servislerimiz açılınca orada çalışmaya devam etti. Hatay Kırıkhan doğumlu, ailesi orada yaşıyor, ailesini ziyaret için oraya gidiyor. Pazar günü aslında erkenden gelecekmiş fakat hava şartlarından dolayı uçak ertelenince o da dönüşünü sabah ya da 1 gün sonraya aldırıyor. Hayatın bir cilvesi olarak da kendisi depreme yakalanıyor. Anne, baba ve 1 ağabeyiyle birlikte 4 kişi vefat ediyor, bir tek diğer ağabeyi kurtuluyor. Biz de çok üzüldük, kendi aramızda istişare ettiğimizde ne yapalım dedik. Bizim eğitim salonumuz var, herkes de bu salonu belli aralıklarla kullanıyor. İsmini, konferans salonumuza verelim, bir biyografisini de asalım dedik. Aynı zamanda hemşire arkadaşımız çok iyi de bir ressam, birçok resimleri var, sergilerde de yayınlandı. Doğayı, atları ve hayvanları da çok seviyor. Kendi yaptığı bir resmi de onun anısına buraya astık. Bu şekilde gönlümüzde, kalbimizde yaşatmaya çalışacağız. Yakınlarına sorduk ve izin aldık, biz belki yapacağız ama yakınları izin vermeyecek sağ olsunlar, hakikaten çok gönlü zengin insanlardı, çok sevindiler. Tören yaptık, bu ismi verirken yakınlarının da çok hoşuna gitti. Bizim sağlıkçılarımız o bölgeye gidip hizmet vermekte. Bölgeyle İstanbul koordineli çalışmakta, oradan gelen hastalar da birçok farklı hastanelere dağılıyor" diye konuştu.

“Masal kahramanı gibi bir insandı”

Hemşire Arife İlayda’yı anlatan palyatif servisinde görev yapan mesai arkadaşı ve meslektaşı Zınarin Kara, “O gün döneceği bir gündü. Yıllık iznini uzattığı için böyle bir olay yaşandı. Masal kahramanı gibi bir insandı, yaşam enerjisiyle hepimizin o kadar enerjisini yükseltirdi ki hayata tutunmayı çok seven, ender insanlardan bir tanesiydi. Hem başhekimimize hem başhemşiremize böyle ince davranışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizim için o kadar anlamlı ki bir hemşirenin anısının, isminin böyle bir yerde yaşatılıyor olması” dedi.

“İsim olarak burada yaşıyor olması mutluluk verici”

Arkadaşının isminin hastanede yaşatılacağını anlatan acil hemşiresi Bahar Bakaç, “Biz 2020 yılında mesleğe ilk atandığımız sene İlayda ile beraber 1,5 yıl covid servisinde çalıştık. Sonrasında vakalar azalınca, servisleri kapatınca hepimiz dağıldık. Her durumda hayata çok pozitif bakan bir insandı, çok güler yüzlüydü. Başına gelen en kötü şeyde bile tebessümünü eksik etmeyen bir insandı. Öncelikle mutluyuz, onu her zaman burada da kalplerimizde de anmak isteriz. İsim olarak burada yaşıyor olması bile bizim için sevindirici, mutluluk verici. Deprem sabahı onun göçük altında olduğunu öğrendiğimizden günden itibaren 9’uncu güne kadar hep bir ümidimiz vardı. Sağ çıkacağına inancımız vardı, bunun için dua ettik. 9’uncu gün öğrendiğimizde kabullenmemiz zor oldu. Hala bile bir yerden çıkıp gelecekmiş gibi” şeklinde konuştu.