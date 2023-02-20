Deprem enkazı kalkıyor, uzmanlar toz için uyarıyor

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından bölgede enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, uzmanlar enkaz kaldırma sırasında çıkan tozun sağlık açısından neden olacağı rahatsızlıklar için uyarılarda bulunuluyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, bölgede devam eden enkaz kaldırma, taşıma işleri sırasında oluşacak tozların sağlık yönünde ciddi sorunlara yol açabileceğini söyledi. Enkaz kaldırma sırasında çevreye çok yoğun bir toz saçıldığına dikkat çeken Özlü, özellikle kronik hastalığı olanların tozlu ortamdan uzak durması gerektiğini ifade etti.

Özlü, “Deprem bölgesinde enkaz kaldırma, taşıma, boşaltma işlemlerine başlandı iş makineleri ile enkaza giriliyor. Bu işlemler sırasında çevreye çok yoğun bir toz saçılıyor. Bu tozu solumanın sağlık açısından çok ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtmemiz lazım. Öncelikle kronik hastalığı olanlar KOAH, Astım, akciğer sertleşmesi gibi yada bağışıklığı baskılayan durumlar şeker hastalığı da dahil olmak üzere bu gibi kronik hastalığı olanlarda enkazdan saçılan tozlarda bulabilecek olan Aspergillus ve benzeri mantar sporların solunması akciğerde çok ciddi tedavisi zor bazen kalıcı hastalıklara neden olabilir. O nedenle o işle alakadar olmayan kişilerin bu çevrede bulunmamaları lazım. Yani olayı izlemek, seyretmek için çevreye toplanmamaları lazım. Olduğunca o tozlu ortamdan uzaklara gitmelerini tavsiye ederim. Sağlıklı kişiler için de bu geçerli” dedi.

Enkazda çalışanlara maske uyarısı

Tozların solunmasının bilhassa kronik hastalığı olanlar için tehdit oluşturduğunu belirten Özlü "Kronik rahatsızlığı olanlar enkazı kaldırma, yükleme, taşıma gibi işlerde çalışmamaları lazım. Mutlaka enkaz, kaldırma, taşıma, boşaltma işlerinde çalışan kişilerin profesyonel toz tutan maskeler kullanmaları gerekiyor. Tozların solunması sonra üzücü olaylara yol açabilir. Sadece mantar enfeksiyonları da değil, eğer Astım, KOAH gibi bir Akciğer hastalığı varsa zeminde tozların solunması ataklara neden olabilir. Astım atağına KOAH alevlenmesine, solunum yetmezliğine yol açabilir. O bakımdan çok dikkatli olmak gerekiyor. Bu tozların içerisinde asbest gibi ya da silika gibi diğer bir takım inorganik partiküller de var. Bunlarda tekrarlayan uzun süreli solumalar söz konusu olursa akciğerde bazı hastalıklara da, asbest nedeniyle kansere de neden olabilir. Genelde bunlar tekrarlayan uzun süreli ortaya çıkan durumlardır. Tavsiyem enkazla ilgili işi olmayanların o çevrede bulunmamaları olayı seyretmemeleri. Enkazla işi olanların da mutlaka sağlıklı olmaları kronik hastalığının olmaması ve profesyonel toz tutucu maske kullanmalarıdır” diye konuştu.