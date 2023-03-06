Deprem bölgesinden Siirt’e getirilen yaralılar tedavi ediliyor

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde yaralanan vatandaşlar, Siirt’e getirilerek tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Siirt’e getirilen 862 yaralı, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan 511 vatandaş taburcu olurken 351 vatandaşın tedavisi sürüyor.

Yaşanan felaketin ardından Türkiye’nin tek yürek olduğunu dile getiren Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selahattin Vural, depremde vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi. Bütün Türkiye’deki hastanelerde olduğu gibi kendileri üzerlerine düşen yükü layıkıyla yapma gayreti içinde olduklarını belirten Başhekim Vural, "Her ne kadar 400-500 kilometre mesafede de olsak bile bize de müracaat eden oldu. Hastane doktorlarımız ve personellerimiz de büyük bir sevgiyle ve iyi niyet yaklaşımıyla gerekli tedavileri ve yardımları yapmıştır. Şimdiye kadar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine intikal eden hasta sayısı şubattan itibaren artarak bugüne kadar 862 hasta ayakta başvurusu olmuştur. Bunlardan da 57 tanesini yatarak tedavi ettik. Bunlardan da sadece 1 tane kaybımız var. O kaybımız da depremden kaynaklı bir vefat değil, daha önceki sağlık sorunlarından kaynaklanan bir vefattır. Dolaysıyla gayet iyi sonuçlar aldık. Şu anda da hastanemizde yoğun bakımda 3 tane hasta yatmaktadır. Bunlardan 1 tanesi entübedir yani solunum cihazıyla nefes alıp vermektedir. Serviste de şu anda 10 tane hasta yatmakta ve tedavi edilmektedir” dedi.

“Biz sadece buradaki tedavilerle uğraşmadık aynı zamanda sahadaydık”

Bir yandan Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen yaralı depremzedelerin tedavileriyle uğraşırken diğer yandan deprem bölgelerine de her türlü sağlık ve gerekli malzemelerin temini için çalıştıklarını söyleyen Vural, “Biz sadece buradaki tedavi ile uğraşmadık. Aynı zamanda büyük destek verdik imkanlarımız ölçüsünde. Her türlü çalışanlarımızla büyük bir özveri ile bir kampanya düzenlendi hastanemizde. Yüklü miktarlarda da bağışlar yapıldı. Ve bölgenin ihtiyaç olduğu malzemeler temin edilerek bölgeye gönderildi. Ayrıca doktor, sağlık personeli, sağlık personel yardımcısı ve ambulans desteğinde de bulunduk. Ama tabi bu acımız gerçekten çok büyüktür. Tekrardan vefat edenlere Allahtan rahmet eylesin diyorum yaralı hastalarımıza en iyi şekilde bakılacağına bakılacağından bir şüphem yok bütün Türkiye’de. Onlara da acil şifalar diliyorum” diye konuştu.