Deprem bölgelerinden Ankara’ya getirilen bebekler

Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nin Çocuk Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ferit Kulalı, deprem bölgelerinden hastanelerine getirilen depremzede bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve yavaş yavaş aile veyahut aile yakınlarına teslim edileceğini duyurdu.

Doç. Dr. Ferit Kulalı, deprem bölgelerinde enkazdan kurtarılarak Ankara’ya getirilen depremzede bebeklerin durumu hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Ferit Kulalı, şuana kadar 16 depremzede bebeğin hastaneye getirildiğini söyledi.

Ankara Etlik Şehir Hastanesinde bulunan çocuklar hakkında bilgi veren Doç. Dr. Ferit Kulalı, “Ülkemizde yaşanan deprem nedeniyle ünitemizde 16 bebeğimiz yatmakta. Bu beklerimiz ilk günden itibaren Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde Sağlık Bakanlığımız ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın koordinasyonu ve organizasyonuyla ünitemize sağlıklı bir şekilde nakledildiler. İlk günden itibaren bebeklerimizin genel durumu iyi bir şekilde takip ediliyor. Şuanda kontrol için yatmaktalar. Hastalarımızın hepsinin genel durumu iyi şuanda kontrol amaçlı yatıyorlar. Ultrasonlarını yapıyoruz. İki bebeğimiz prematüre doğum, bir tanesi 28 haftalık, bir tanesi 33 haftalık. Onların göz muayenelerini yaptırdıktan sonra taburculuklarını planlayacağız” ifadelerine yer verdi.

Kimliksiz olan bebeğimiz yok”

Hastaların enkazdan çıkarıldıkları andan itibaren takibinin yapıldığını söyleyen Kulalı, “Hastalarımıza enkazdan çıkarıldıkları andan itibaren bileklerine ‘G’ kodu ile başlayan yeni bir TC kimlik numarası veriliyor ve bu şekilde hastanemize kabul ediliyor. Daha sonra hastaneye bu kimlik numaraları ile girişleri yapılıyor. Bu hastaları geriye yönelik takip edersek bu hastalarımızın hangi enkaz alanından çıkartıldığını bulabiliriz. Yine ünitemize gelen bebeklerle ilgili olarak kimliksiz olan bebeğimiz yok. Bebeklerimiz bir hastaneden bize nakledilen bebekler. Bu bebeklerin hemen hepsinin isim ve soyadları belirli” ifadelerini kullandı.

“Her hastamızın fotoğrafları çekiliyor ve sisteme aktarılıyor”

Yalnızca konuşamayacak küçüklükte olan bebeklere yeni TC kimlik numarası verildiğini söyleyen Kulalı, “Bebeklerimizin, çocuklarımızın yalnızca 3’ünün kimlikleri belli değil. Bunlar da bilinci kapalı, konuşamayanlar ama onların da hepsinin G ile başlayan kimlik numaraları mevcut. Fotoğrafları da var. Çünkü her hastamızın ilk yatıştan itibaren fotoğrafları çekiliyor ve sisteme fotoğrafları aktarılıyor” diye konuştu.

“Şu ana kadar ailelerimizden başvurular da var”

Bebekleri için iletişime geçen aile olup olmadığı sorusunu cevaplayan Kulalı, “Biz bebeklerimizin tüm verilerini İl Sağlık Müdürlüğümüze bildiriyoruz. İl Sağlık Müdürlüğümüzle kurduğumuz koordinasyon masası aracılığıyla mutlaka ailelere bebeklerinin durumları hakkında bilgi veriliyor. Şu ana kadar ailelerimizden başvurular da var. Aileleri başvuran bebeklerimizi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve sosyal hizmet uzmanlarının denetiminde Bakanlığımız uygun gördükten sonra taburculuklarını yapıyoruz, ailelerine teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Refakatsiz çocuk olmadığını belirten Kulalı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının tüm çocuklara rafaketçi temin ettiğini söyledi.