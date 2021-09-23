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Dental sektöründen Almanya’ya ’ihracat’ çıkarması

1 milyar dolar hacimsel büyüklüğe ulaşan ve yerli üretim oranını son 10 yılda yüzde 7’den yüzde 25 seviyelerine çıkaran ağız bakım ve diş malzemeleri sektörü, Türkiye’nin toplam ihracatına daha fazla katkı vermek için vites artırdı. Türk diş malzemeleri sektörü, Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen dünyanın en büyük dental fuarına çıkarma yaptı.

Sağlık 23.09.2021, 11:23
Dental sektöründen Almanya’ya ’ihracat’ çıkarması

1 milyar dolar hacimsel büyüklüğe ulaşan ve yerli üretim oranını son 10 yılda yüzde 7’den yüzde 25 seviyelerine çıkaran ağız bakım ve diş malzemeleri sektörü, Türkiye’nin toplam ihracatına daha fazla katkı vermek için vites artırdı. Türk diş malzemeleri sektörü, Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen dünyanın en büyük dental fuarına çıkarma yaptı.

Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Erkan Uçar, "Sektörümüz her geçen yıl dışa bağımlılığını azaltıyor. 1 milyar dolar hacimsel büyüklüğe ulaşan sektörümüz burada alternatif ihracat pazarlarına ulaşmak adına ter dökecek" dedi.

Yurt dışı fuarların alternatif ihracat pazarları açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Uçar, "Pandemi öncesinde sektör olarak mevcut ihracat pazarlarımızın yanında Hindistan’a odaklanmıştık. Bugün bu hedefimiz doğrultusunda en doğru yerde çalışmalar yapıyoruz. 100’den fazla ülke bu fuara katılım gösteriyor. Firmalarımızın son beş yıl içerisinde özellikle patentli ürün geliştirme konusunda çok ciddi ivme kaydettiğini söylemek yanlış olmaz. Bu ürünleri dünya pazarlarına sunmak ve ülkemizin toplam ihracatına daha fazla katkı vermek için buradayız" dedi.

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